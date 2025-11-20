El Consorcio RSU Ciudad Real modernizará las plantas de tratamiento y bonificará a los municipios que más reciclen

El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Ciudad Real ha participado en las Jornadas Técnicas sobre gestión de residuos celebradas en Valencia. Un encuentro organizado por ASPLARSEM (Asociación de Empresas de Recuperación y Selección de Envases de Residuos Municipales), que reunió a más de 150 profesionales del sector, entre tecnólogos, técnicos y responsables de entidades públicas y privadas de toda España.

Durante las jornadas, el gerente del Consorcio expuso los retos actuales del tratamiento de residuos y avanzó las líneas estratégicas en las que está trabajando para mejorar la eficiencia del sistema en la provincia.

El gerente del Consorcio RSU de Ciudad Real, José Manuel Labrador, intervino en la mesa coloquio "Nuevo Real Decreto de Envases, nuevos objetivos y adaptaciones de las plantas de clasificación", donde aportó la visión de las entidades públicas de gestión de residuos ante "la compleja situación del sector, marcada por la insuficiente financiación de los SCRAP y la desigualdad territorial que afecta especialmente a zonas rurales como la del Consorcio RSU".

Además, Labrador adelantó que "el Consorcio está trabajando en un proyecto que permitirá ejecutar una inversión millonaria para modernizar y automatizar las Plantas de Tratamiento de RSU". Asimismo, resaltó que "en los últimos 20 años, las inversiones y reinversiones en las plantas del Consorcio han sido mínimas, lo que ha provocado que tengamos unas instalaciones obsoletas y con rendimientos muy bajos".

Actualmente, nos encontramos "en un momento clave para abordar este problema, tras años de inacción, y así conseguir una inversión potente que nos permita disponer de plantas modernas, automatizadas, adaptadas a la nueva normativa y con rendimientos óptimos que minimicen la afección al medio ambiente", señaló Labrador.

Finalmente, el gerente avanzó que el Consorcio está diseñando un nuevo sistema de tarifas que permitirá bonificar a aquellos ayuntamientos que reciclen más. "RSU tiene implantado un sistema de digitalización que permite conocer lo que se recicla en cada población y en cada contenedor de recogida selectiva. Con estos datos, se pretende establecer un sistema de bonificaciones para los municipios más comprometidos, bajo el principio europeo de 'quien contamina, paga'".