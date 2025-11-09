Valdepeñas descubre nuevos secretos de su bodega romana: un horno y un pozo son los últimos hallazgos

Los restos arqueológicos de la bodega romana de Valdepeñas (Ciudad Real) continúan revelando detalles sobre este yacimiento, de 1.000 metros cuadrados, cuya actividad se inició en el siglo I d.C. y se mantuvo hasta el siglo VI d.C.

La teniente de alcalde de Cultura, Vanessa Irla, visitó los restos en el paraje Baños de El Peral coincidiendo con una visita guiada organizada por el Ayuntamiento para conmemorar el Día Mundial del Enoturismo, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Tomás Torres, de la Asociación Orisos, explicó los últimos hallazgos de la bodega romana. El trabajo se ha centrado en las zonas residenciales, donde habitaban quienes gestionaban la villa, sirviendo para "ampliar ese conocimiento de las estructuras domésticas y documentar unas infraestructuras relacionadas con las termas", detalló.

De esta manera, los arqueólogos han podido documentar la presencia del horno con el que se calentaba el agua y el aire que circulaba por esos espacios termales. Además, encontraron "de forma inesperada un pozo entibado en piedra", que estaba claramente relacionado tanto con el uso hidráulico de las termas como con la explotación de otras zonas industriales, incluida la propia bodega.

Torres añadió que la Asociación Orisos también ha trabajado en la documentación planimétrica del yacimiento utilizando un georradar para crear un plano más amplio de la villa romana y explorar más zonas. "De esta manera se complementa la información del yacimiento, que es más importante de lo que se suponía en un principio", afirmó el arqueólogo.

Por su parte, la concejala Vanessa Irla manifestó el interés del Consistorio en seguir trabajando para arrojar luz sobre la historia del municipio. "Esta zona es como si tuviéramos un libro cerrado con el que, poco a poco, vamos a ir descubriendo a través de sus páginas la historia de Valdepeñas", señaló Irla. La edil puso en valor que esta labor de investigación ya ha generado artículos y ponencias de la Asociación Orisos que han llegado a congresos de ámbito nacional.

Finalmente, Irla recordó la apuesta municipal por el patrimonio, mencionando la subvención de tres millones de euros obtenida para el Parque Arqueológico Cerro de las Cabezas, destinada a su conservación, mantenimiento, mejora de accesibilidad y eficiencia energética.