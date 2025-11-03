CCOO y UGT cifran un seguimiento "masivo" con un 95 % en la huelga del metal en Puertollano

Los sindicatos UGT-FICA y CCOO-Industria han cifrado en un 95 por ciento el seguimiento de la huelga indefinida del sector del metal en Puertollano (Ciudad Real), una protesta que este lunes ha comenzado en toda la provincia para exigir un "convenio digno" y frenar los retrocesos laborales que, según denuncian, propone la patronal.

En una comparecencia ante los medios junto a la puerta 9 del complejo petroquímico de Repsol, los responsables sindicales han asegurado que el seguimiento ha sido "masivo" también en otras localidades de la provincia como Manzanares, Valdepeñas o Tomelloso.

El secretario general de UGT-FICA en Ciudad Real, Antonio Torres, ha explicado que la huelga responde a "la cerrazón" de la patronal, a la que acusa de presentar propuestas "regresivas" que "nos devuelven al blanco y negro". Torres ha reclamado "reabrir la mesa de negociación para alcanzar un entendimiento serio y con respeto".

Entre las principales reivindicaciones, el dirigente sindical ha señalado un incremento salarial del 5 %, el mantenimiento de la antigüedad, la recuperación de los complementos por incapacidad temporal y la regulación de pluses y retenes para "evitar arbitrariedades empresariales".

Retomar negociaciones

Por su parte, el secretario general de CCOO-Industria en Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, ha instado a la patronal a "colgar el teléfono y poner fecha, hora y lugar" para retomar las negociaciones, proponiendo como sede el Jurado Arbitral de Ciudad Real.

"Lo que pedimos es respeto y diálogo, no recortes de derechos", ha subrayado Arias, quien ha destacado que la jornada de huelga "se desarrolla con total normalidad y de forma pacífica" y que "la mayoría de las empresas de la provincia han parado su actividad".

El responsable de la Unión Sindical Obrera (USO) en Puertollano, Juan Cerrillo, ha mostrado también el apoyo de su organización al paro, pese a no ser firmante del convenio, y ha apelado "a la sensatez y al entendimiento", recordando que "los trabajadores necesitan paz, trabajo y tranquilidad".