Chamorro dimite como edil de Ciudad Real y carga contra Pérez: "Ha secuestrado un acta que no le corresponde"

El diputado nacional de Vox por la circunscripción de Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha anunciado su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital provincial, decisión que ha justificado por "coherencia" y por la dificultad para compaginar ambas responsabilidades.

Chamorro ha acusado a Regino Pérez, edil que tomará posesión este viernes como concejal no adscrito pese a presentarse en la lista de Vox como número 6, de "robar la voluntad popular" al desvincularse del partido antes de acceder a su escaño.

"Ha secuestrado un acta que no le corresponde. Lo normal sería que cuando alguien rompe con un partido renuncie al acta de concejal, sin embargo este hombre se aferra a ella", ha dicho sobre el sustituto del exconcejal Luis Alberto Marín.

Sobre Pérez, quien este viernes tomará posesión de su acta de munícipe, Chamorro ha descartado la posibilidad de que se adhiera al "mermado" grupo municipal de Vox por los "tejemanejes del PP con un tránsfuga".

Chamorro ha pedido "disculpas" a los vecinos de Ciudad Real por los errores en la confección de la candidatura de 2023. Además, ha lamentado la inclusión de "este tránsfuga" en la candidatura.

Pese a las dificultades que atraviesa su formación en Ciudad Real, Chamorro ha vaticinado que su partido "seguirá siendo la única alternativa real al bipartidismo". Para el dimisionario, "Vox está más fuerte que nunca y seguirá luchando con honradez por el sentido común".

La renuncia de Chamorro propiciará que su acta sea recogida por Iván Mora, "la persona a la que realmente le correspondería" el acta de concejal, y ha anunciado que Fátima de la Flor asumirá la Portavocía del grupo municipal, una decisión que se hará efectiva este viernes.

El representante de la provincia manchega en la Cámara Baja ha asegurado que su salida del Ayuntamiento no supone "un paso atrás" y ha definido este movimiento como parte de la reorganización del trabajo político de Vox, una labor que se pretende "reforzar".

Pese a su dimisión como concejal, Chamorro ha indicado que seguirá ejerciendo sus funciones como diputado nacional, donde forma parte de varias comisiones en el Congreso de los Diputados. Además, se ha comprometido en la defensa de los intereses de los ciudadrealeños y de toda Castilla-La Mancha desde Madrid.

Fuera del Gobierno local

El pasado mes de febrero, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares anunció la ruptura del acuerdo de Gobierno rubricado por PP y Vox tras las elecciones de 2023. Hasta el momento del cese, Chamorro había sido teniente de alcalde y concejal de Seguridad.

La negativa del PP a retirar un cuaderno de mandalas infantiles que reflejaba diferentes tipo de familia motivó una crisis que el primer edil ciudadrealeño resolvió con el cese de los cuatro concejales de Vox que integraban el Ejecutivo municipal.