La Diputación de Ciudad Real se erige como "principal defensor público" de la caza en la provincia

El Palacio de los Condes de Valdeparaíso de Almagro acoge este miércoles el primer 'Concurso Cocinero del Año Especial Carne de Caza', una iniciativa pionera organizada por Venari, el Centro Internacional de Gastronomía Cinegética, la Interprofesional de la Carne de Caza (Asiccaza) y el Grupo Caterdata, empresa responsable del prestigioso Concurso Cocinero del Año y que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

El certamen ha reunido a seis finalistas seleccionados entre más de cuarenta candidaturas de toda España, para demostrar su talento y creatividad elaborando platos con carne de caza, uno de los productos más singulares y representativos de la gastronomía española, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

El presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado el firme compromiso de la institución provincial con la promoción de la caza y el sector cinegético, apuntando que "la Institución provincial se ha convertido en el principal prescriptor público que tiene la caza y el sector cinegético en la provincia de Ciudad Real", asegurando que ninguna otra institución en la región está ofreciendo un apoyo tan decidido como el que se impulsa desde la administración provincial.

Asimismo, el presidente de la Corporación provincial ha puesto en valor la colaboración con el proyecto "tan extraordinariamente interesante" impulsado por Asiccaza de este Centro Internacional Cinegético Gastronómico Venari, que persigue situar la carne de caza como un producto cada vez más valorado, consumido y elaborado, no solo por los grandes chefs, sino también dentro de la cocina tradicional.

También ha hecho hincapié Valverde en el apoyo constante que la Diputación presta a asociaciones vinculadas al sector cinegético, como Atica o Aproca, y ha remarcado el avance del proyecto del Museo de la Caza y la Naturaleza, que se ubicará en las actuales instalaciones del Servicio Provincial de Emergencias y Bomberos y que será "una referencia a nivel nacional e internacional".

Ha destacado especialmente Valverde, que ha estado acompañado de la portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, en la relevancia de la caza como motor económico y social en numerosos municipios de la provincia: "Si le va bien a la carne de caza, le irá bien también a aquellos territorios que viven en gran parte del año de la caza. Se generarán oportunidades económicas, empleo y, con ello, población en el medio rural". En este sentido, se reafirman los objetivos de la Diputación "para vertebrar el territorio, dar cohesión, generar estructuras y fijar población en el medio rural".

Además, ha reiterado el papel esencial del sector cinegético en la conservación de los ecosistemas y los equilibrios medioambientales, asegurando que "si no fuera por la caza, no se podrían mantener determinados ecosistemas en nuestro territorio".

Por último, Valverde ha ensalzado la importancia de un evento como el Concurso 'Cocinero del Año', que este año se desarrolla en Almagro, en el emblemático Palacio de los Condes de Valdeparaíso, y que contribuye a posicionar a la provincia y al centro Venari como referencias nacionales e internacionales en el ámbito cinegético y gastronómico.

Motivación y alto nivel

Por otra parte, José María Gallardo, ha mostrado su agradecimiento al "grandísimo apoyo de la Diputación que ha confiado desde el principio en el proyecto Venari" y ha subrayado el valor estratégico de este tipo de iniciativas para el futuro del sector que convierte Almagro este miércoles en el epicentro de la gastronomía cinegética europea. "La carne de caza es una joya gastronómica nacional que, sin embargo, en un 90% se exporta. Necesitamos que se conozca más, porque es fruto directo de la gestión cinegética y contribuye de forma decisiva al desarrollo del mundo rural y a la conservación de los ecosistemas", ha dicho el presidente de Asiccaza.

Gallardo ha resaltado, además, la motivación y el alto nivel de los chefs participantes y ha puesto en valor el papel de la mujer en la cocina de caza, uno de los temas que se abordaron en las mesas redondas del encuentro.

Finalmente, Florencio Rodríguez, director de Venari, ha reiterado que este evento es un punto de partida para un ambicioso proyecto de promoción de la gastronomía cinegética: "Hoy es un gran día. Desde Venari impulsamos el primer concurso gastronómico de carne de caza de España, con el objetivo de poner en valor este producto de altísima calidad y darlo a conocer a través del trabajo de chefs profesionales. Queremos abrir una ventana al exterior, mostrando todo lo que la caza genera en el territorio: sostenibilidad, ecología, respeto por el medio ambiente y apoyo al desarrollo rural".

Rodríguez ha explicado, además, que Venari continuará impulsando eventos y acciones formativas que sirvan para difundir y profesionalizar el uso culinario de la carne de caza, tanto a nivel nacional como internacional.

El evento cuenta con la colaboración de la Diputación de Ciudad Real y de Asiccaza. Esta cita extraordinaria pone en valor la excelencia, creatividad y potencial de la carne de caza, un producto con gran tradición y proyección dentro de la gastronomía contemporánea. Seis cocineros competirán en directo durante seis horas para elaborar tres platos: un aperitivo, un plato libre y un plato principal de caza mayor elaborado exclusivamente con ciervo o jabalí. El ganador del concurso, que se conocerá esta tarde, se llevará un premio de 3.000 euros.

El jurado está compuesto por grandes referentes del panorama culinario nacional, con amplia experiencia en gastronomía de caza como los cocineros Iván Cerdeño (Iván Cerdeño), José Antonio Medina (Coto de Quevedo), Juan Carlos García (Vandelvira), Miguel Carretero (Santerra), Lucía Gutiérrez (Lur) y Belén García Castro (Mesón Octavio), entre otros, además de los prestigiosos periodistas gastronómicos José Carlos Capel y Julia Pérez. El presidente del jurado es Luis Alberto Lera (Lera), el gran embajador de la cocina de caza en España.