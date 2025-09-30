El Ayuntamiento de Ciudad Real convoca una Oferta Pública de Empleo con 25 plazas: "Es un paso decisivo"

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado luz verde a una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) con un total de 25 plazas distribuidas entre todos los servicios municipales.

Así ha informado el Consistorio, detallando que la OPE incluye por primera vez un turno reservado para personas con discapacidad, en cumplimiento de la normativa vigente y "como apuesta firme por la igualdad de oportunidades".

Asimismo, ha anunciado que se convocarán todas las plazas de administrativos correspondientes a los años 2023 y 2024, que junto con la de 2025 suman 13 en esta categoría.

"Una OPE decisiva"

Según el concejal de Personal de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, esta OPE "supone un paso decisivo para fortalecer la plantilla municipal, garantizar más estabilidad, mejorar la organización de los servicios y avanzar hacia una Administración más justa e inclusiva con el turno de discapacidad".

La propuesta ha contado con el apoyo de UGT y USO, mientras que CCOO y AF han votado en contra y CSIF, CGT y SPL se han abstenido.