Situación "caótica" en las comisarías de Policía de Ciudad Real: averías, falta de empleados...

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves la "caótica" situación que sufren las comisarías de Policía de la provincia de Ciudad Real desde el pasado mes de diciembre, una situación que afecta a otras partes de España y que "lejos de subsanarse, continúa".

Según ha indicado el responsable provincial de CSIF en la Administración General del Estado, José Canales, "hay grandes retrasos a la hora de expedir una cita para la renovación del DNI, constantes caídas del sistema informático y déficit de plantilla desde hace años".

Respecto a la segunda cuestión, Canales ha explicado que "los funcionarios de estas comisarías se ven diariamente obligados a interrumpir sus funciones un tiempo indeterminado, e incluso a veces gran parte de la mañana, por la paralización del sistema informático, con el consecuente enfado que ello genera en la ciudadanía".

"Esta situación no puede continuar así. Desde que comenzaron a implantar el pago con tarjeta es un caos. Nadie les da una explicación a los trabajadores cuando avisan que se ha producido una avería", ha señalado el responsable de CSIF.

Además, a estos "graves inconvenientes" se une la dificultad que existe para coger cita a fin de realizar cualquier gestión administrativa. "Una vez conseguida la cita, a veces para un plazo de varias semanas, el ciudadano se puede encontrar con la sorpresa de que no puede ser atendido por la avería citada, obligando en bastantes casos a citarlo otro día sin garantía de que no vuelva a tener la misma incidencia", ha lamentado Canales, que ha señalado que, en bastantes ocasiones, el ciudadano se ha tenido que desplazar desde otra provincia.

"Déficit de plantilla"

A todo ello, tal y como ha indicado, se suma también "el enorme déficit de plantilla, soportado desde hace años". Actualmente, en la provincia de Ciudad Real hay, según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), 45 plazas, de las que más de la mitad, 25, están sin ocupar.

Desglosado por comisarías, en Ciudad Real existen 10 puestos no ocupados de un total de 21; en Alcázar de San Juan, 2 vacantes de un total de 6; en Puertollano hay 5 puestos no ocupados de 7; en Valdepeñas se encuentran 4 puestos no ocupados de un total de 7, y en Tomelloso las 4 plazas existentes son vacantes.

CSIF ha lamentado que muchos de estos puestos son cubiertos por policías nacionales cuyas funciones no se corresponden con las de seguridad que realmente tienen asignadas, por lo que ha exigido que se dé cobertura a todas las plazas que no están cubiertas en la actualidad y que sea personal de la administración civil el que ocupe dichos puestos.