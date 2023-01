Valdepeñas aprueba un presupuesto "abierto" para 2023 con casi 36 millones de euros

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha aprobado este lunes el presupuesto municipal para el presente ejercicio, con 35.940.000 euros, lo que supone casi cinco millones más que en el ejercicio anterior.

Según Europa Press, ha sido en un pleno extraordinario, donde el punto ha salido adelante por mayoría absoluta con los votos de favor del PSOE, la abstención de Podemos y el voto en contra de Vox e IU. Por su parte, CS y PP se ausentaron de una sesión en la que fue rechazada una enmienda a la totalidad de Vox y las enmiendas parciales de IU.

Presupuesto abierto

El alcalde, Jesús Martín, ha defendido que "el presupuesto queda totalmente abierto, para que el gobierno que salga de las urnas tenga las manos libres de ejecutar el mismo con la incorporación que estime oportuno". En este sentido, ha indicado que solo se mantienen algunos proyectos, ya comprometidos con fondos europeos, además de las partidas de Personal o gastos habituales de la administración.

"No consolida nada, solo los compromisos adquiridos. Por tanto, el gobierno que salga, que creo que es lo normal y de justicia, tenga las manos libres para aminorar, incrementar, ir o no a deuda, incorporar nuevas partidas o dar de baja aquellas que pudiera reflejar este presupuesto por criterio político y no económico".

