El Ayuntamiento de Ciudad Real admite que la Cabalgata de Reyes "no salió como estaba planificada"

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha asumido "responsabilidades" por la Cabalgata de Reyes del pasado 5 de enero y ha admitido que "no salió como estaba planificada" y "tuvo errores de última hora".

Así se ha pronunciado la portavoz del equipo de Gobierno, Mariana Boadella, tras las numerosas críticas de los ciudadrealeños, que coincidían en tres aspectos: la poca animación por la falta de música, lo corto que era el cortejo y los pocos caramelos que se repartieron.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, Boadella ha detallado que falló un tranvía de Disney, "del que se rompió un eje en Andújar (Jaén) unas horas antes", un teatro de calle y generadores de música y confeti. "Esto hizo que no fuera lo que habíamos planificado ni deseado", ha dicho.

Respecto a los caramelos, ha explicado que "este año había un formato distinto como en otras ciudades de España", añadiendo que se repartieron unos 1.200 kilos de caramelos y 22.000 bolsas de gusanitos.

Asimismo, ha recordado que Correos "no sale en la cabalgata desde la pandemia" y ha querido explicar que el gasto planificado no se ha hecho efectivo únicamente en la Cabalgata sino en las actividades realizadas desde el 1 de enero hasta final de Navidad, donde se incluiría la seguridad del belén municipal. Ha detallado que el gasto atribuible a la Cabalgata se fijó en 42.319 euros, IVA incluido, y que "lo pagado a las empresas que no participaron se reclamará".

"Creo que la Navidad ha sido muy participativa, la que más iluminación y actividades ha tenido, con un Jugarama espectacular, actividades culturales con música en la calle, músicos locales, actividades deportivas y teatro infantil", ha indicado.

