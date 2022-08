Rozalén, Robe y Los Secretos, platos fuertes de la Feria de Alcázar de San Juan 2022

Rozalén, Robe y Los Secretos protagonizarán los conciertos de la Feria y Fiestas 2022 de Alcázar de San Juan los días 2, 3 y 4 de septiembre, respectivamente. Los tres conciertos, que son uno de los grandes reclamos de la programación festiva, se celebrarán en la Plaza Joven del municipio.

El viernes 2 de septiembre, Rozalén será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas con su gira 'El árbol y el bosque'. La artista natural de Albacete interpretará las canciones de su último trabajo discográfico, con el que consiguió ser número 1 en las listas de ventas. Por supuesto, estará acompañada de Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos, y seguirá utilizando su voz para luchar por las causas que considera justas.

En su último lanzamiento, 'Agarrarte a la vida', visibiliza el suicidio y recalca la importancia de cuidar la salud mental. Alúa, el dúo formado por Paula Espinosa y Sergio Zamit, abrirá el concierto de Rozalén. El pasado mes de marzo publicaron su primer EP, 'Tesón y cuenta nueva', y en el mes de junio lanzaron 'Mamacita', una reflexión sobre la vida, el miedo y la necesidad de apoyarnos en alguien o en algo cuando nuestro mundo se viene abajo.

Más conciertos

Un día después, el sábado 3 de septiembre, Robe llegará a Alcázar de San Juan con 'Ahora es cuando'. El artista extremeño se encuentra girando por nuestro país con las canciones de su último álbum en solitario, 'Mayéutica', que tienen un sonido mucho más eléctrico que los anteriores. Después de 'Ahora es el momento', la arrolladora primera parte de su gira, Robe Iniesta continúa rompiendo moldes y desafiando a las actuales tendencias musicales.

Los Secretos serán los encargados de poner el broche de oro a este espectacular cartel el domingo 4 de septiembre con un concierto solidario. Todo lo recaudado irá íntegramente destinado a siete asociaciones de vecinos del municipio ciudarealeño. Dani Botillo abrirá el concierto de Los Secretos con las canciones de su primer EP, 'Desde cero'.

El artista onubense, que ya ha recibido el apoyo de grandes artistas consolidados, también versionará canciones populares de otros autores, siempre con ese estilo tan personal que le caracteriza.

Las entradas para los conciertos de Rozalén y Robe se pueden adquirir en emotionalevents.es y en los puntos físicos habilitados: La Oficina de Turismo de Alcázar de San Juan, ReproCopy, One Way Viajes, Ático Urban Music, CMYK Copy, Papelería Cervantes y Papelería El Molino C B.

