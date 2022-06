La Diputación de Ciudad Real entrega la recaudación de la Cultura del Vino a 18 asociaciones

La iniciativa de la Diputación de Ciudad Real de crear una antesala de FENAVIN para disfrute de los habitantes de la provincia, ha tenido un marcado carácter solidario que se ha culminado en la entrega de los cheques económicos a 18 asociaciones sin ánimo de lucro. El presidente José Manuel Caballero ha recibido en el Palacio Provincial a los representantes de las mismas acompañados de los regidores de sus localidades y se ha llevado a cabo un íntimo acto en el que ha quedado patente la idoneidad de la Cultura del Vino, tanto cultural como socialmente.

Con la participación de más de 10.000 personas entre los casi 60 eventos, se ha logrado una recaudación de 25.650 euros a la que han contribuido vecinos y visitantes de toda la provincia. Una cifra que, para quienes dedican su tiempo a unir fuerzas, de manera desinteresada, para mejorar la vida de otros seres vivos, llega como agua de mayo gracias a sesiones de humor, catas maridadas, actividades de poesía, cine o en los museos, además de música, moda y literatura rodeadas de vino; algunas de ellas fueron gratuitas y solo la relativa a Marwan tuvo que ser suspendida por motivos de salud.

Así, a medida que los representantes de asociaciones como CREAN, Alas de Papel, Cáritas, AFAL o Coraje, han ido llenando las butacas del Salón de Plenos, han querido mostrar su agradecimiento “ya que se trata de, con todo lo que se recauda, podamos ayudar más a las personas que estén afectadas y a sus familiares”, ha manifestado Encarnación Sobrino, presidenta de la AECC de Manzanares. Por otro lado, Pilar López, de AFIBROVI, se ha referido a la iniciativa como “estupenda porque ayuda a la enfermedad, de cara a las terapias de piscina o fisio y en cuanto al psicólogo”. Esto se une a que no solo las personas han sido las protagonistas, la asociación AMA, de Miguelturra, está especializada en “rescatar animales para mantenerlos y sacarlos en adopción”, como ha transmitido Raquel Molino; “se nos acumula mucha deuda veterinaria que no se cubren con las adopciones y no cobramos otras subvenciones, por lo que estamos eternamente agradecidos”, ha explicado.

Parte principal de la sociedad

Ante tanta gratitud, Caballero se ha dirigido a todas para referir que “sois parte principal de la sociedad, de la provincia y de nuestros pueblos, por eso, lo que hacemos es relacionar ambas realidades”. El presidente de la Diputación ha remarcado la necesidad de dotar a las asociaciones de recursos económicos para que puedan continuar atendiendo las necesidad y sofocando problemas, y, al mismo tiempo, de “visibilizaros y que tengáis presencia y la sociedad caiga en la cuenta de que existís y sois muy importantes para que tengamos una vida en dignidad”.

Con la presencia de tantos representantes locales y el respaldo de los consistorios municipales, Caballero ha agradecido que el programa se haya tornado en “espectacular por la capacidad de hacer tantas actividades al mismo tiempo y alrededor de un producto tan nuestro”. Con el éxito, además, de FENAVIN reciente, el presidente ha hablado de un “sector estratégico” al que, si le va bien, tendrá una positiva repercusión.

Durante el acto se ha podido disfrutar de un pequeño resumen visual de lo que ha supuesto este año la III edición de la Cultura del Vino y, a su vez, el vicepresidente Gonzalo Redondo, ha confirmado que habrá una cuarta para la que se empezará a trabajar desde septiembre. En ese sentido, también José Manuel Caballero ha despedido el encuentro con la referencia a 2023, “una edición para la que ya hay que calentar motores”.

