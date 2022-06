Deporte e inclusión, protagonistas de las actividades del XXXI Día de la ONCE en Manzanares

Foto: ONCE.

El deporte y la inclusión ponen broche de oro a las actividades de sensibilización que ha desarrollado el Grupo Social ONCE con motivo del XXXI Día de la ONCE en Manzanares, que ha llevado por lema “Los Colores son Valores” como muestra de su compromiso colectivo, valores y acción social hacia la sociedad de Castilla-La Mancha siempre comprometida y solidaria, con la que ha compartido la campaña informativa “Si tienes baja visión, ven a la ONCE” para concienciar a la ciudadanía de su acción al lado de personas ciegas, pero también de quienes mantienen algún resto visual y aún no conocen los beneficios de afiliarse.

De hecho, de las 70.000 personas afiliadas a la Organización, apenas el 15% tiene ceguera total, mientras que el resto presenta diferentes grados de baja visión (igual o menos de un 10% aproximadamente) y recibe servicios sociales adecuados a cada realidad, que les ayudan a disfrutar de una vida autónoma.

Tras el gran acto institucional celebrado el pasado 14 de mayo en el Gran Teatro congregando a 500 personas de la entidad, junto con visitas y actividades culturales, hoy se ha mantenido un encuentro entre el Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo y el equipo de Fútbol Sala del ONCE Albacete donde han participado el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Manzanares, por parte del equipo quesero su presidente, vicepresidente primero y un vocal (trabajador de la ONCE), así como representantes del equipo de Albacete. Se ha profundizado sobre la práctica del futbol sala para personas con discapacidad visual y del gran apoyo que presta la ONCE a estos deportistas. El Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo ha entregado una equitación de fútbol sala, al equipo Albaceteño, como muestra de la continuidad en estas actividades de sensibilización.

El deporte en general es una buena forma de inclusión para las personas ciegas y el fútbol, en particular, mueve una gran afición. Además, dentro de las actividades desarrolladas por el Grupo social ONCE en Manzanares, el pasado día 17 de mayo en el Centro Social Casa Josito, se celebró un desayuno a ciegas donde asistieron miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manzanares, representantes de las organizaciones del Consejo Local de la Discapacidad y efectivos de Protección Civil. Con el apoyo de una técnico de rehabilitación de la ONCE pudieron ponerse en la piel de las personas ciegas en la realización de las actividades de la vida diaria, tras el desayuno se les mostró nociones básicas para el acompañamiento de una persona ciega y tuvieron la oportunidad de pasear a ciegas por las calles aledañas, por parejas, para comprobar en primera mano la accesibilidad de la ciudad.

En esta misma línea el 20 de mayo, tuvo lugar un encuentro entre voluntarios y usuarios del voluntariado de la ONCE, con voluntarios del Ayuntamiento de Manzanares, de reciente creación, en el Centro Social del Nuevo Manzanares. Con el apoyo y participación de la Concejal de Bienestar Social Prado Zúñiga, se intercambiaron necesidades para colaborar en la mejora de la calidad de vida de este servicio esencial.

¡Silencio, se juega!

Las personas ciegas y con discapacidad visual grave compiten en dos categorías distintas, existiendo grandes diferencias entre ambas. Los jugadores con discapacidad visual grave (B2/B3) no necesitan apenas adaptaciones para poder competir. Estas adaptaciones van principalmente encaminadas a conseguir contraste entre el color del balón y el suelo, de la portería y el fondo y una iluminación de igual intensidad durante los 40 minutos de juego real que dura el partido. Por ello disputan sus partidos en pabellón cubierto.

Por otra parte, el fútbol para ciegos ha necesitado mayor número de adaptaciones, estando en estos momentos bien desarrollado y reglamentado, lo que lo convierte en un deporte seguro y viable para las personas ciegas.

Las características especí­ficas imprescindibles son: balón sonoro; vallas laterales que evitan los fueras de banda, salvo que el balón salga por encima de éstas, siendo además un elemento de orientación y seguridad para el jugador; el portero es vidente y tiene limitada su maniobrabilidad a una pequeña zona dentro del área de penalti; un guía detrás de la portería orienta a los jugadores; y la obligatoriedad de los jugadores de decir, de forma clara y audible, la palabra “voy”, para evitar golpes y orientar al jugador rival.

Dadas las necesidades especí­ficas esta modalidad se juega en campo de césped arti­ficial descubierto para facilitar la audición del balón. Por eso es necesario el silencio del público mientras esté en juego la pelota y hasta que no se marque un gol o existan tiempos muertos.

