García-Page, Alfonso Guerra y el PSOE arropan al histórico Miguel Ángel Martínez en su gran día en Alcázar

El PSOE ha arropado la presentación del libro sobre la trayectoria del histórico dirigente socialista Miguel Ángel Martínez que ha tenido lugar este domingo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en la que han intervenido Pedro Sánchez, Emiliano García-Page y Alfonso Guerra, entre otros.

El libro 'Socialista, demócrata y europeísta: trayectoria política de Miguel Ángel Martínez', que ha escrito el investigador de la Universidad Complutense de Madrid Sergio Molina García y ha prologado Alfonso Guerra, ha sido presentado en el teatro 'Emilio Gavira', de Alcázar de San Juan, porque Miguel Ángel Martínez está afiliado al PSOE local desde 1978, y próximamente se abrirá en el municipio un museo que recopilará su legado.

La presentación ha coincidido con la fecha de su cumpleaños, ya que Martínez ha cumplido este domingo 82 años, por lo que ha sido felicitado por las personas que han intervenido en la presentación, entre ellos el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha estado físicamente pero ha enviado un vídeo que se ha proyectado a los asistentes.

Sánchez ha definido a Martínez como "uno de los grandes referentes históricos del Partido Socialista y uno de los artífices de lo que seamos hoy lo que somos", le ha dado las gracias por su trayectoria y lo ha felicitado por su cumpleaños.

Los ojos del PSOE

Miguel Ángel Martínez "ha sido durante muchos años los ojos del Partido Socialista en el mundo", ha dicho el actual secretario general del partido, que ha añadido que "su vida es ejemplar en el sentido más genuino de la impresión, es una de las vidas que inspiran a todos aquellos que amamos la política y el servicio público y por eso es tan necesario dejar testimonio de ella".

"Ahí encontramos no solo a Miguel Ángel, sino también el recuerdo de tantos compañeros y compañeras que lucharon por la libertad, la democracia y la igualdad", ha manifestado Sánchez, quien ha añadido: "Libros como éste construyen historia, construyen memoria, dignidad, y por lo tanto fortalecen nuestra democracia".

Además, ha agradecido a Sergio Molina García que haya escrito este libro, que ha publicado la Fundación Pablo Iglesias, que según el presidente del Gobierno que "es fruto de tu curiosidad, de tu esfuerzo y de tu compromiso con la historia y con la mejora de la calidad democrática de nuestro país", que se refleja en el texto al igual que su "entusiasmo" como investigador.

Por su parte, el exvicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra, ha dicho que "en una sociedad como la nuestra, que gradualmente se ve despojada de todo cimiento moral y cultural, cada vez más, y en la que la frivolidad, la demagogia y el populismo van ocupando el papel de la reflexión y la acción coordinada, un ser humano como Miguel Ángel Martínez se convierte en un destello de honradez y de verdad".

Otro momento de la presentación

"Todos le debemos reconocimiento y gratitud y este libro lo confirma, porque Miguel es un hombre de la transición española, que ahora es denostada por alguna parte de la izquierda, aunque en realidad ahora se está viendo claro que hay una izquierda progresista y una izquierda reaccionaria", ha considerado Guerra, que ha agregado: "Y esta izquierda reaccionaria se opone a lo que significó la transición, en la que Miguel fue un personaje destacado".

García-Page y Miguel Ángel

Y el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la región, Emiliano García-Page, ha destacado en su intervención que Miguel Ángel Martínez no solo ha mantenido su estética, su forma de ser, y su coherencia, si no que la ha hecho de forma "anticíclica", porque "su discurso de hoy vale como valía hace 20 años o como hace 30".

García-Page ha valorado también su "autenticidad" y ha dicho a Martínez: "Estamos orgullosos, puedes mirar para atrás y sentirte orgulloso", porque según ha apuntado fue de los que estuvo "cuando había que dar una batalla, cuando había que cambiar radicalmente el país" y también cuando había que gobernar "no para crear problemas, sino para arreglarlos".

Además de Sánchez, García-Page y Guerra, en el acto han intervenido también el autor del libro, el secretario general del PSOE de Ciudad Real y presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, el gerente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfredo Sánchez Monteseirín, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, y el secretario de la Agrupación Local del PSOE, Gonzalo Redondo.

Entre los asistentes han estado también el ex secretario general de UGT Cándido Méndez y el ex secretario general de UPA y ex secretario de Estado de Agricultura y Alimentación, Fernando Moraleda. Miguel Ángel Martínez ha agradecido la asistencia a las personas que han asistido e intervenido en la presentación, que le ha generado "una profundísima emoción" y está "hondamente conmovido".

Sigue los temas que te interesan