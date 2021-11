Caballero: "Mientras sea presidente de la Diputación de Ciudad Real, el mundo del toro tendrá apoyo"

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha recibido la Insignia de Oro de la Federación Taurina Manchega en el marco de los II Trofeos Taurinos "Virgen del Prado", coincidiendo con el X aniversario de la revista "Cargando la Suerte", que está dirigida por Manuel de Moral.

Del Moral le ha impuesto la insignia a Caballero en el transcurso de un acto en el que se han dado cita autoridades y aficionados a la tauromaquia, quienes han compartido con los toreros y ganaderos galardonados una distendida velada.

Durante su intervención, el presidente de la institución provincial ha asegurado que los toros, la fiesta nacional, no correrá peligro si "entre todos somos capaces de evitar que no se convierta en una cuestión partidista". Y considera que es un "reto compartido" que no se identifique con una ideología porque tiene mucho que ver con nuestros orígenes, nuestras tradiciones y nuestra identidad.

Compromiso “público”

Ha explicado que en la gestión de la Administración provincial no concede apoyos y ayudas en función de sus aficiones personales, sino por su “compromiso público y social”. Y ha querido dejar claro que se ha mostrado sensible hacia la problemática que le trasladaron los representantes de la ganadería de lidia por la pandemia, ante la ausencia de festejos, porque realizan su actividad en nuestra tierra. En concreto la Diputación ha concedido subvenciones por 160.000 euros para los ganaderos de reses bravas, así como los apoyos a las escuelas taurinas de Miguelturra y Alcázar de San Juan.

Para Caballero, es importante que todos aquellos que gustan de la tauromaquia deben saber que las Administraciones tienen también derecho a invertir dinero público en actividades relacionadas con los toros. "Tengan la seguridad de que mientras yo sea el presidente de la Diputación el mundo del toro contará con apoyo, porque tiene que ver con nuestra historia, con nuestros genes y con nuestra forma de ser y de sentir", ha dicho para añadir, a continuación, que "este mundo está por encima de colores políticos".

Más premios

Además de la insignia de oro otorgada a Caballero, han recibido menciones especiales Carlos Aranda y Manolo Vázquez. El matador Víctor Puerto ha recibido el Trofeo XXV Aniversario Alternativa; Juan Contreras ha sido designado el mejor hombre cuadrillas; Rubén Pinar ha recibido de manos del presidente de la Diputación el trofeo de triunfador; José Garrido ha sido galardonado por la faena más artística y la ganadería Víctor y Marín ha sido premiada por el toro "Diligente".

Sigue los temas que te interesan