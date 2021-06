Page presiona al Gobierno para que el trazado de la A-43 pase por Almadén

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido al Gobierno central "con firmeza" el paso de la autovía A-43 por Almadén (Ciudad Real) y ha criticado que "aún hay partidos políticos en Castilla-La Mancha que no apoyan esta opción".



Así lo ha indicado durante su intervención, este viernes, en el acto de constitución del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha, que se ha llevado a cabo en el Parque Minero, donde ha señalado que se debe tomar ya una decisión sobre esta autovía y a su juicio solamente hay una opción: "lo tengo claro, o pasa por Almadén o pasa por Almadén", ha dicho.



García-Page ha dicho no entender que la humanidad haya reconocido la importancia de Almadén nombrándola Patrimonio Mundial pero al mismo tiempo hay "partidos políticos en esta tierra que no apuesten por este trazado" que, en su opinión, sería vital para el desarrollo de esta comarca minera y despoblada.



Ha indicado que el tema de la autovía "es una línea roja que no se va a traspasar" y ha afirmado que "me comprometieron, al máximo nivel, que la autovía A-43 pasaba por Almadén" y es momento de exigirlo con contundencia.



Además, ha avanzado que el proyecto de que España y Portugal quieran organizar conjuntamente el Mundial de Fútbol en 2030 hace "imprescindible" contar con las mejores infraestructuras que unan a ambos países mediante esta autovía y con el AVE Madrid-Lisboa.