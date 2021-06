Page estampa una importante firma a 50 metros bajo tierra

Con la firma realizada a 50 metros de profundidad, en las Minas de Almadén (Ciudad Real), el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y los agentes empresariales y sindicales de la región han constituido este viernes el Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha.



Se trata de un órgano colegiado de participación institucional permanente que nace con carácter tripartito y que García-Page ha defendido porque "se basa en la profundidad del consenso que no solo consolida la relación entre Gobierno, empresarios y sindicatos" sino que "significa que compartimos el camino para lograr los mismos fines que no son otros que contribuir al crecimiento de nuestra sociedad".

Para el presidente regional, "hemos sabido estar de acuerdo transmitiendo la estabilidad y la paz social" de que goza Castilla-La Mancha, una imagen "que da seguridad para que haya más inversiones y futuro en nuestra región", ha señalado.



Han acudido a la firma de constitución del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha el presidente de la patronal Cecam, Ángel Nicolás; el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, y el secretario regional de Organización de UGT, Luis Manuel Monforte, y también han intervenido en el acto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y la alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes.

