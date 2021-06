El festival Noctívagos vuelve a las calles de Oropesa

Las calles de Oropesa volverán a acoger el XII Certamen de Teatro en la Calle ‘Noctívagos’, que se desarrollará en dicha localidad toledana, los días 2 y 3 de julio, y que contará con todos los protocolos covid-19.



Según han informado este viernes en nota de prensa desde la organización del Certamen de Teatro en la Calle “Noctívagos”, como novedad en esta edición no habrá competencia de las ocho obras seleccionadas, “por la gran circulación de gente”, sino la representación de dos exitosos espectáculos: 'El notario', bajo la dirección e interpretación de la actriz profesional Pilar Masa, y 'La llegada de los Bárbaros', de José Luis Alonso de Santos.



Dichas obras serán protagonizadas por reconocidos artistas del panorama nacional de teatro y 'premios' Denis Rafter, galardones que otorga cada año el certamen de Teatro ‘Noctívagos’.



Las mismas fuentes han indicado que, tras un año de pandemia, el Certamen de Teatro en la Calle 'Noctívagos' apuesta "de forma decidida por recuperar su esencia", aunque en esta duodécima edición no podrá contar con las condiciones habituales de asistencia de compañías, público y actividades.



Y han agregado que, durante este certamen al aire libre, "la cultura y el teatro en general y nuestra localidad, en particular, merecen el impulso, el atrevimiento de mirar hacia adelante con precaución, pero con la valentía de apostar por las artes escénicas y la recuperación emocional y económica".