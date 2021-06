La Diputación de Ciudad Real pone en marcha su décimo área para autocaravanas

Dos nuevas Áreas de Servicio y Estacionamiento para Autocaravanas se han sumado oficialmente este lunes a la red que ha promovido la Diputación de Ciudad Real con la finalidad de incentivar el turismo en los pueblos de la provincia. Con las instalaciones inauguradas en Aldea del Rey y Viso del Marqués se alcanza la decena de áreas que están funcionamiento, aunque la construcción del resto de las programadas, hasta un total de veinte, ya ha concluido, por lo que a lo largo de este mes y principios del que viene la provincia ofrecerá 245 plazas disponibles para autocaravanistas.

Son datos y detalles a los que ha hecho referencia el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, quien ha mostrado su satisfacción porque en un tiempo récord, con una inversión total que alcanza los 3.317.000 euros, de los que 2.467.000 han sido aportados por la institución provincial, se ha logrado convertir a la provincia de Ciudad Real en referencia para quienes optan por conocer nuevos destinos turísticos a bordo de autocaravanas. Se ha logrado habilitar la mayor red de Europa en un momento en el que este modo de viajar está en auge, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Así lo ha afirmado el presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), Jesús Gallardo, quien ha asegurado que no existen unas instalaciones dotadas con tecnología y domótica similares en España. No obstante, Caballero ha avanzado que la Diputación de Huelva estudia poner en marcha una red similar, a lo que Gallardo ha añadido que en Jaén también aunque aún no lo han hecho público.

Caballero ha explicado que se trata de promover un turismo de calidad porque en esta materia la provincia tiene muchas posibilidades. Ha añadido que desde la Diputación han aprovechado este tiempo de pandemia para desarrollar un recurso de calidad destinado al turismo nacional y europeo que se desplaza en autocaravanas.

Ha sido recibido en Aldea del Rey por el alcalde, José Luis Villanueva, y con posterioridad por José Calzada en Viso del Marqués, quienes han cedido el terreno donde han sido construidas sus respectivas instalaciones. También ha destacado Caballero el apoyo del Gobierno regional, representado hoy por el director provincial de Economía, Agustín Espinosa, quien también ha mostrado su satisfacción por los extraordinarios beneficios que reporta a los pueblos y a sus gentes la coordinación entre administraciones.

Tanto en Aldea del Rey como en Viso del Marqués la Diputación de Ciudad Real completa el impulso que pretende dar a la actividad turística con la aportación de 1.450.000 euros, inversión con la que se habilitarán sendos espacios emblemáticos que se sumarán a la Red Regional de Hospederías que impulsa el Ejecutivo autonómico. En Aldea del Rey se recuperará el Palacio de la Clavería y en 'La Almazara' de Viso del Marqués ya se están acometiendo las obras, cuyo estado de ejecución ha comprobado 'in situ'. También ha podido comprobar el estado de la carretera CR-5045, de Viso a la CM-411, donde la institución provincial ha invertido 177.000 euros.

Además, para potenciar el turismo Caballero anunció ayer una ambiciosa campaña de promoción turística que sitúa a la provincia de Ciudad Real como "El lugar que siempre recordarás". Se están acometiendo diferentes actuaciones en diversos ámbitos con la finalidad de atraer y fidelizar turistas en nuestro territorio.

Áreas muy bien dotadas

Por otro lado, las áreas inauguradas este lunes cuentan con una plataforma hormigonada que permite la evacuación de aguas grises así como una arqueta o sumidero conectada al alcantarillado para vaciar los inodoros de forma adecuada así como un grifo para su lavado. Se ha habilitado, asimismo el suministro de agua potable y paneles informativos que hacen referencia al área concreta y a los recursos turísticos que hay en la zona.

Los usuarios de las áreas de autocaravanas, que están provistas de aseos y duchas, videovigilancia, control de accesos y de material de prevención de incendios, también pueden hacer uso de contenedores para residuos orgánicos, envases, papel y vidrio.

Aldea del Rey y Viso del Marqués se suman Villanueva de los Infantes, Argamasilla de Alba, Luciana, Corral de Calatrava, Campo de Criptana, Villanueva de la Fuente, Retuerta del Bullaque y Alcoba, localidades en las que ya se ha registrado la presencia de más de ciento cincuenta autocaravanas desde hace dos meses, cuando comenzó a funcionar la primera área. El resto han sido construidas en Alcázar de San Juan, Almadén, Castellar de Santiago, Fuencaliente, La Solana, Miguelturra (Peralvillo), Puertollano, Puerto Lápice, Ruidera y Terrinches.