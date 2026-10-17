La administración de Albacete que ha vendido parte del segundo premio de la Lotería Nacional. Loterías y Apuestas del Estado

La Lotería Nacional deja un segundo premio en la que para muchos es la calle más bonita de Castilla-La Mancha

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional, correspondiente al número 20.183, ha caído parcialmente este sábado en Albacete. Concretamente, lo ha hecho en el histórico Pasaje de Lodares, que muchos consideran una de las calles más bonitas no solo de Castilla-La Mancha, sino de España.

El número agraciado, dotado con 12.000 euros al décimo, se ha vendido en la administración número 2 de la capital albaceteña, situada en el pasaje. El premio también ha llegado a otras diez localidades de nueve provincias españolas.

El Pasaje de Lodares es uno de los grandes símbolos de Albacete, una galería comercial y residencial de estilo modernista construida en 1925 por iniciativa de Gabriel Lodares y diseñada por el arquitecto valenciano Buenaventura Ferrando Castells.

Declarado Bien de Interés Cultural, se inspira en las galerías italianas y destaca por su cubierta de hierro y cristal, que permite que la luz natural bañe su interior.

Sus columnas, balcones de forja, cornisas ornamentadas y figuras mitológicas convierten el recorrido en una visita imprescindible para quienes descubren la ciudad. Entre sus detalles destaca la presencia de representaciones de Mercurio, dios romano del comercio, en una arquitectura que combina la función comercial con el valor monumental.

El pasaje también conserva episodios singulares de la historia de Albacete. Durante la Guerra Civil estuvo a punto de ser destruido por un bombardeo dirigido contra Radio Albacete, ubicada entonces en el edificio y utilizada para difundir mensajes de los sublevados.

Primer premio

El primer premio de este sábado, correspondiente al número 23.123 y dotado con 60.000 euros al décimo, se ha vendido en tres localidades de la Comunidad de Madrid (la capital, Getafe y San Sebastián de los Reyes), Barcelona y Los Realejos, en Santa Cruz de Tenerife.