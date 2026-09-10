El restaurante dentro de una cueva donde paró Cocituber antes de ser agredido: "He recorrido media España para venir"

Pocos días antes de sufrir la sonada agresión en Comillas (Cantabria) por una mala reseña, el creador de contenido gastronómico Alfonso Ortega, o más conocido como Cocituber, hizo parada en Almansa (Albacete) para visitar un enclave a pie de la autovía A-31 que llevaba tiempo anotado en su agenda.

"He recorrido media España para poder venir a este restaurante que está dentro de una cueva", así empieza el vídeo que ha compartido en sus redes sociales. Se trata de La Cueva de Pedro, un establecimiento único modelado desde cero por los propietarios.

Bajo el lema de producto y sencillez, el sitio se define como un espacio de ambiente rústico y elegante que invita a conectar con la cocina tradicional manchega con influencias levantinas. La carta abarca gran variedad de platos, desde guisos caseros y asados hasta elaborados arroces y pescados de lonja nacional.

Alfonso Ortega (Cocituber) durante su visita a la Cueva de Pedro (Almansa). Redes

Pese a alojarse en una cueva, disponen de amplios salones para celebraciones, una variada bodega y un gran aparcamiento justo en la puerta. El gran triunfo de la comida fue el gazpacho manchego de pastora, pese a las dudas que mantenía el influencer.

"La última vez que me comí un gazpacho de estos no me gustó absolutamente nada". Sin embargo, la receta de la casa a base de pollo, conejo, níscalos y caracoles conquistó su paladar. La experiencia continuó con un lomo ibérico, zamburiñas, un brioche de pato braseado y un lechazo al horno que Cocituber calificó como "mantequilla pura y dura".

El restaurante se emplaza dentro de una cueva. Redes

Tras culminar el menú con una torrija casera, el creador de contenido afirmó que la Cueva de Pedro es "un sitio de diez". Destacó la hospitalidad de Pedro y el equipo y la autenticidad de la cocina.

Para quienes busquen hacer una parada en la autovía que conecta Madrid con la costa levantina, la Cueva de Pedro es uno de sus lugares donde el producto y la sencillez toman protagonismo.

Facha principal del restaurante de noche. La Cueva de Pedro

Se puede consultar su carta y menús especiales a través de su web y redes sociales. Ofrecen servicio comidas de martes a domingo en horario de 13:30 a 17:00 horas. Además, abre para cena de jueves a sábado entre las 21:00 y las 23:00 horas.