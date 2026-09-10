La Feria de Albacete supera el millón de visitas sin "denuncias de gravedad" y espera superar los tres millones

La Feria de Albacete ha superado ya el millón de visitas desde que abrió la Puerta de Hierros en la noche del pasado lunes, 7 de septiembre, y, por el momento, lo hace sin que se hayan registrado "incidentes relevantes", según ha destacado este jueves el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano.

El dato se ha conocido durante la visita que el regidor y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, han realizado al dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de la Feria, que se celebra hasta el próximo 17 de septiembre y cuenta con la declaración de Interés Turístico Internacional.

El dispositivo tiene uno de sus puntos de referencia en el Colegio Feria-Isabel Bonal, situado junto al Recinto Ferial. El centro se convierte durante estos días en una base para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y acoge también un Punto de Atención de Urgencias Médicas para atender las posibles incidencias que puedan surgir durante las fiestas.

Visita Punto Seguridad Feria 2026. Ayuntamiento de Albacete

La seguridad es uno de los principales retos de una Feria que, según las previsiones, podría superar los tres millones de visitantes a lo largo de toda su celebración.

"Ciudad muy segura"

Para hacer frente a esta afluencia, las plantillas habituales de la Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan estos días con refuerzos procedentes de otras unidades y de diferentes provincias de Castilla-La Mancha, además de efectivos llegados desde fuera de la región.

Entre ellos se encuentran agentes procedentes de Valencia, que se han desplazado hasta Albacete para colaborar en el dispositivo especial.

Sabrido ha querido agradecer el trabajo de todos los efectivos que participan en el operativo y ha defendido que el objetivo es que quienes se acerquen estos días a la ciudad puedan disfrutar de la Feria "seguros".

El delegado del Gobierno ha insistido en que Albacete es "una ciudad muy segura" y ha señalado que esa seguridad debe mantenerse también durante unas fiestas que concentran a cientos de miles de personas en torno al Recinto Ferial y sus alrededores. Preguntado por el balance de estos primeros días, Sabrido ha sido tajante "no ha habido denuncias de gravedad".

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El alcalde, por su parte, ha puesto el foco en el ritmo de visitantes que está registrando la Feria. Apenas tres días después de la apertura de la Puerta de Hierros para dar comienzo a nueve días de fiesta, el recinto ya ha rebasado el millón de visitas, una cifra que Serrano ha considerado especialmente relevante teniendo en cuenta que todavía quedan siete días de celebración.

El regidor ha aprovechado la visita para agradecer el trabajo de las personas que hacen posible el funcionamiento de la Feria, no solo en materia de seguridad, sino también en aspectos como la limpieza y la movilidad, dos cuestiones especialmente importantes durante unos días en los que la población de la ciudad aumenta considerablemente.