Dos incendios forestales originados en Albacete y Guadalajara suben a nivel 1: varias carreteras afectadas

Dos incendios forestales declarados este viernes en Tobarra (Albacete) y El Recuenco (Guadalajara) han pasado a Situación Operativa Nivel 1 debido a la afección del humo a varias carreteras, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM).

Los dos dispositivos permanecen desplegados sobre el terreno para tratar de controlar las llamas y cuentan conjuntamente con 12 medios aéreos, 42 medios terrestres y 128 efectivos de las Brigadas de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y agentes medioambientales.

En el caso de Tobarra, el incendio ha obligado a elevar el nivel operativo por la presencia de humo en la vía y ha provocado el corte de la carretera CM-3215 en el punto kilométrico 9,5.

▶️ACTUALIZACIÓN

➡️#IFTobarra en #Albacete en Situación Operativa 🚨Nivel 1 por afección de humo a carretera. Siguen las labores de extinción de #INFOCAM de @gobjccm con:

🚁 4 medios aéreos

🚚 32 medios terrestres

👥 70 efectivos #BBFF #AAMM

⚠️ Corte de carretera CM-3215 Pk 9.5

ℹ️… pic.twitter.com/k3zneWhEHF — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 14, 2026

INFOCAM mantiene en esta zona cuatro medios aéreos, 32 medios terrestres y 70 efectivos, que continúan trabajando en las labores de extinción.

El dispositivo se ha reforzado respecto a la primera movilización comunicada por INFOCAM, cuando el incendio contaba con cuatro medios aéreos, 13 terrestres y 63 efectivos. La evolución del fuego y la afección del humo a la carretera han llevado posteriormente a incrementar los medios terrestres y elevar la situación operativa.

Nivel 1 también en El Recuenco

Al mismo tiempo, el incendio declarado en El Recuenco (Guadalajara) también ha pasado a Situación Operativa Nivel 1 por la afección del humo a carreteras.

En este caso, el dispositivo de INFOCAM está compuesto por ocho medios aéreos, diez medios terrestres y 58 efectivos, que trabajan en las labores de extinción.

La presencia de humo está afectando a dos vías de comunicación de la zona: la CU-V-9201 y la CM-2015, según ha informado el servicio regional de extinción.

De esta forma, ambos incendios mantienen actualmente un nivel operativo que implica una mayor coordinación y respuesta ante las afecciones que están provocando fuera de las zonas directamente afectadas por las llamas.

Precaución en las carreteras

La principal afección comunicada hasta el momento en ambos incendios está relacionada con la presencia de humo en las carreteras, que puede reducir la visibilidad y aumentar el riesgo para los conductores.

En Tobarra, el corte de la CM-3215 se mantiene a la altura del kilómetro 9,5, mientras que en El Recuenco están afectadas la CU-V-9201 y la CM-2015.

INFOCAM continúa trabajando para controlar ambos incendios y ha advertido de que la situación puede evolucionar en función de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del fuego.

Por el momento, el servicio regional no ha informado de la superficie afectada ni de las causas de ninguno de los dos incendios, por lo que los trabajos de extinción continúan para tratar de estabilizar los focos.

La activación del Nivel 1 en ambos casos se produce, por tanto, no solo por la evolución de los incendios, sino por las afecciones que el humo está provocando en infraestructuras viarias, lo que ha obligado a adoptar medidas para garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras.