Page llevará a las Cortes y el Congreso una iniciativa para blindar al sector cuchillero ante el "ataque frontal" a las navajas

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que el Gobierno de Castilla-La Mancha promoverá una iniciativa en las Cortes autonómicas y posteriormente en el Congreso para defender al sector de la cuchillería frente a propuestas que suponen "un ataque frontal" a una industria histórica y estratégica para Albacete y la comunidad autónoma.

El anuncio se ha producido durante la inauguración del I Foro de la Industria de Castilla-La Mancha, celebrado en Albacete, donde Page ha defendido la necesidad de defender a un sector que considera parte esencial de la identidad económica y social de la provincia.

La reacción institucional llega después de la propuesta planteada por el PNV en el Congreso para prohibir el uso de la navaja, una iniciativa que ha generado preocupación entre fabricantes y empresarios del sector cuchillero. Durante su intervención, el presidente castellanomanchego ha reclamado que cualquier iniciativa legislativa relacionada con la cuchillería se dialogue previamente con los profesionales afectados.

"Todos los que presenten iniciativas en el Congreso sobre la cuchillería lo primero que tienen que hacer es hablar con el sector. Están en su derecho, pero hablándolas con el sector", ha manifestado. García-Page ha insistido en que las medidas para combatir la delincuencia no pueden perjudicar a una actividad industrial legal y consolidada.

Utensilio "criminalizado"

"Las leyes tienen que ser duras con los que delinquen, pero no con los que, legítima, legal y decentemente, forman una industria y un sector como cualquier otro", ha afirmado. En este contexto, el presidente regional ha recordado que Castilla-La Mancha ya tuvo que movilizarse años atrás para defender al sector cuchillero ante otro intento de restricción normativa.

Según ha señalado, el entonces presidente autonómico, José Bono, impulsó junto a los empresarios una estrategia de defensa frente a un planteamiento promovido desde el Gobierno central de aquella época. "No parece razonable volver por las andadas", ha advertido García-Page, quien ha valorado además la unidad institucional mostrada por el Ayuntamiento de Albacete en apoyo al sector.

En este sentido, ha coincidido con el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, al considerar que algunas propuestas suponen "un ataque frontal" y "un ariete de profundidad" contra la cuchillería albaceteña.

Por su parte, el alcalde de Albacete ha aprovechado el mismo foro para anunciar que liderará "un pacto para que nadie criminalice un utensilio como la navaja, que tanta identidad y progreso ha dado y sigue dando a la ciudad de Albacete".

El regidor ha asegurado que comparte la preocupación expresada por los empresarios tras conocer la propuesta registrada por el PNV en el Congreso de los Diputados.

"Cuando leo que los cuchilleros de Albacete están preocupados por la petición del PNV de prohibir el uso de la navaja, coincido con la presidenta de la Asociación de Cuchillería y Afines (Aprecu) en que lo que se debe hacer es reforzar la persecución de las conductas ilícitas en el uso de armas blancas", ha explicado.

Según han explicado ambas partes, el objetivo es trasladar posteriormente esa moción al Congreso de los Diputados, al Senado, a las Cortes de Castilla-La Mancha y a la Diputación Provincial, con el fin de que exista una posición común de apoyo al sector cuchillero albaceteño.