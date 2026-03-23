La Catedral de Albacete ya luce con su nueva iluminación ornamental gracias a la Fundación Iberdrola

La Catedral de San Juan Bautista de Albacete ya luce con su nueva iluminación ornamental exterior gracias a la actuación impulsada por la Fundación Iberdrola España, en colaboración con la Diócesis de Albacete y el Ayuntamiento. Una intervención que realza su valor artístico, patrimonial y espiritual, resultado del convenio suscrito entre las tres instituciones para dotar al templo de una iluminación moderna, eficiente y respetuosa con su entorno.

Se trata de una transformación valorada en 150.000 euros que se ha hecho realidad gracias a un proyecto destinado a iluminar el templo con tecnología LED de última generación.

La iniciativa aporta sostenibilidad, modernidad y una reducción del consumo eléctrico del 63 % "sin quebrar la esencia del edificio, permitiendo que la Catedral brille con una luz renovada, pero anclada en su memoria en plena llanura manchega".

Inauguración de la nueva iluminación de la Catedral de Albacete.

El acto de la firma ha tenido lugar en la Catedral y ha asistido el presidente regional, Emiliano García-Page; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano López; el obispo de Albacete, Ángel Román Idígoras; el vicario General de la Diócesis, Julián Ros; el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; el secretario general y del Consejo de Iberdrola, Santiago Martínez Garrido; el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín Alfonso; el director de la misma, Ramón Castresana; y el delegado institucional de la compañía en Castilla-La Mancha, Óscar Narros.

El presidente de la Junta, Emiliano García-Page, ha destacado el compromiso de la Fundación Iberdrola con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico a través de soluciones tecnológicas sostenibles.

"Este tipo de actuaciones demuestran que es posible compatibilizar la protección del patrimonio con la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente. La colaboración entre instituciones y empresas permiten impulsar proyectos que refuerzan la identidad colectiva, mejoran la imagen de nuestras ciudades y generan oportunidades vinculadas al turismo y la cultura", ha expresado.

Y ha valorado esta iniciativa como un ejemplo de que la innovación aplicada al patrimonio "contribuye a proyectar una Castilla-La Mancha moderna, comprometida con la sostenibilidad y orgullosa de su legado histórico".

Por su parte, el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, ha explicado que "para la Fundación Iberdrola, iluminar la Catedral de Albacete significa acompañar a la ciudad en la preservación de uno de sus mayores símbolos".

"Esta nueva luz concebida desde el respeto y la modernidad, quiere realzar la belleza silenciosa del templo y ofrecer a los ciudadanos un resplandor que fortalezca el vínculo con su historia y su identidad colectiva", ha explicado.

De su lado, el alcalde, Manuel Serrano, ha puesto en valor la colaboración de la Fundación Iberdrola "porque gracias a la colaboración de esta empresa puntera nuestra Catedral podrá contar con un nuevo alumbrado ornamental que contribuirá a hacer lucir como se merece a uno de nuestros monumentos más emblemáticos".

"Se refuerza el papel de este templo como seña de identidad de Albacete y como la casa y sede de nuestra Patrona, la Virgen de Los Llanos. Queremos realzar el patrimonio histórico de la ciudad y darlo a conocer a nuestros vecinos, para sentirnos orgullosos de lo nuestro y de nuestras raíces y también queremos ofrecerlo como atractivo para los visitantes", ha asegurado.

Inauguración de la nueva iluminación de la Catedral de Albacete.

Fundación Iberdrola, con el arte y la cultura

Una de las principales áreas de actuación de Iberdrola, a través de su fundación en España, se centra en el cuidado, conservación y puesta en valor de las riquezas histórico-artísticas. El Programa de Iluminaciones tiene como principal objetivo desarrollar intervenciones en edificios singulares para instalar o mejorar sus sistemas de iluminación interior y/o exterior con el fin de contribuir a la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico.

En Castilla-La Mancha, ha llevado a cabo intervenciones en el interior y exterior de la Mezquita Cristo de la Luz; la Fachada Capilla San Bernardo de Oropesa; la Torre de la Iglesia de Santo Tomé en Toledo, el interior de la Sinagoga Santa María La Blanca en la capital manchega; la renovación de las salas de la colección permanente del Museo del Ejército; la fachada del Monasterio de Uclés en Cuenca; el interior de la iglesia de Valdepeñas en Ciudad Real; la Basílica Ntra. Sra. del Prado en Talavera de la Reina; la Plaza Mayor de Sigüenza y su catedral en Guadalajara; el Puente Romano de Talavera de la Reina; los molinos históricos de Campo de Criptana; o la Fuente Agria de Puertollano; entre otros.

Durante 2026, Iberdrola celebra su 125 aniversario, con actos que abarcan desde exposiciones de arte, festivales de música o muestras tecnológicas hasta eventos sociales. Bajo el lema '125 años luz', la empresa pondrá en marcha iniciativas dirigidas a sus empleados, clientes, accionistas y al público en general para acercar su legado al conjunto de la sociedad y trasladar su visión, sus perspectivas de futuro y su fuerte compromiso con las comunidades en las que desarrolla su actividad.