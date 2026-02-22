El alcalde de Hellín pide a la Junta un centro de hemodiálisis para el hospital de la ciudad: "Es un punto estratégico"

El alcalde 'popular' de Hellín (Albacete), Manuel Serena, ha exigido este domingo al Gobierno de Castilla-La Mancha que ponga en marcha "urgentemente" un centro de hemodiálisis en el hospital de la ciudad.

En declaraciones a las puertas del centro hospitalario, Serena ha defendido la necesidad de que haya un centro de hemodiálisis que dé servicio al sur de la provincia de Albacete. "Es un punto estratégico para las comarcas de la Sierra del Segura y Campos de Hellín. Se trata de una reivindicación histórica no solo de la sociedad hellinera, sino de todo el sur de la provincia de Albacete, ambas comarcas, Sierra del Segura y Comarca de Campos de Hellín", ha explicado.

Además, ha destacado el trabajo de la Asociación de Enfermos de Diálisis y Enfermos Asociados al Riñón (Adere) que ha llevado esta demanda hasta las Cortes de Castilla-La Mancha, donde obtuvo la unanimidad de todos los grupos políticos con representación en la cámara autonómica.

"La petición es clara. Deben establecer un centro de hemodiálisis para quitar trayectos a gente que realmente está en malas condiciones de toda la sierra de Albacete. Ubicar este servicio en el hospital comarcal sería lo más lógico por proximidad y permitiría eliminar graves problemas de transporte y desplazamientos hasta Albacete capital", ha explicado.

Serena ha lamentado que estos enfermos tienen que levantarse a las 4 o 5 de la mañana para llegar a Albacete, además del proceso que les lleva entre 5 y 7 horas y luego volver de nuevo a sus casas.

"Pese al consenso no hay avances. Pasan los meses y no conseguimos que el Gobierno regional se ponga a ello y haga un estudio serio de los espacios y de profesionales", ha lamentado.

Especialistas

Por otro lado, ha denunciado que el Hospital de Hellín "se está quedando vacío de especialistas y no sustituyen las bajas como en el caso de la nefróloga".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la "acción institucional urgente". "Nos piden ayuda a todos los políticos, esto no es una cuestión de partidos, es una cuestión de necesidad social. Sabemos está en una situación muy complicada, pero es que estamos hablando de verdaderas tragedias humanas que hay que resolver", ha sentenciado.