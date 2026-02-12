Entregadas en Albacete las llaves de 88 viviendas públicas: Pablo está "muy contento" y para Maribel es una "gran ayuda"

Manuel Serrano entregando las llaves de su vivienda a una de las agraciadas.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha entregado este jueves en el Ayuntamiento las llaves de 88 viviendas públicas situadas en el sector 10 de la capital a sus nuevos propietarios y ha avanzado que buscará colaboración con otras instituciones para aumentar la oferta pública y paliar "el problema endémico" habitacional que tiene España.

La promoción comenzó en 2018 y la primera piedra de los nuevos edificios se colocó en mayo de 2023 a través de la empresa municipal Urbial. La entrega estaba prevista para diciembre de 2025, aunque se ha retrasado un par de meses hasta culminar las licencias y el suministro eléctrico.

Serrano ha felicitado a los adjudicatarios por "su trabajo, esfuerzo y sacrificio para conseguirlas" y ha subrayado que "hoy es un día importante para la ciudad porque crece dando oportunidades a más vecinos y vecinas tras un trabajo colectivo".

Entre los nuevos propietarios se encuentra Pablo Pla, enfermero de 28 años, que ha asegurado estar "muy contento y tranquilo" tras resultar beneficiario en el sorteo.

"Al final ha llegado el momento esperado. Con los sueldos que hay ahora pues te da para vivir y poco más y ofertas como ésta facilitan que la gente joven pueda acceder a una vivienda", ha explicado a Europa Press.

También ha recibido las llaves Maribel Morocho, de 36 años y madre de una hija de 16. "Esto es una gran ayuda. No tiene nada que ver con otras viviendas del mercado. Una casa similar podía costarte 40.000 o 50.000 euros más", ha detallado esta trabajadora, que se ha mostrado "muy feliz" pese a la espera de un par de meses más de lo previsto.

"Tuvimos la suerte de cumplir los requisitos, que no eran muy exigentes, y aunque hemos tenido que esperar un par de meses más para entrar en la casa estamos muy felices", ha añadido.

Otras 27 viviendas

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento edifica actualmente otras 27 viviendas de promoción pública y que ha presentado presupuesto dentro del plan de vivienda integral para construir 25 más.

Para afrontar la situación del mercado residencial, Serrano ha defendido que "la solución es construir nuevas viviendas, ofreciendo ayudas para obtenerlas y cooperando entre instituciones y empresas privadas".