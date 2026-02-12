La casa-cueva de Albacete que triunfa entre los famosos: un hotel de 5 estrellas sobre el río Júcar

Castilla-La Mancha guarda rincones que desafían cualquier expectativa. En el pintoresco pueblo de Jorquera (Albacete), un hotel-cueva cinco estrellas levantado sobre la hoz del río Júcar se ha consolidado como una de las escapadas de lujo más singulares del momento, cautivando a figuras como el presentador de televisión Xuso Jones, quien lo definió como uno de los lugares más bonitos que ha visitado.

XUQ Lomas de Ruvira no es un hotel convencional. Se trata de un proyecto de bio-turismo que ha logrado fusionar un diseño vanguardista en las ancestrales edificaciones que se adentran en las paredes rocosas del Júcar.

El resultado es un conjunto de suites que parecen salir de la propia montaña donde disfrutarás de todas las comodidades de un servicio cinco estrellas. El interiorismo destaca por sus paredes de roca viva que se iluminan con luces LED para resaltar sus texturas, muebles de diseño como las lámparas de la firma Seletti y una gama de colores vinculados a la tierra.

Interior de las habitaciones. Xuq.es

Cada rincón está pensado para dejar en pausa tu mente y disfrutar del paisaje exterior. La mayoría de sus villas cuentan con jacuzzis integrados, terrazas privadas con piscina de inmersión y hamacas que funcionan como miradores suspendidos sobre el río.

Una escapada a este templo de la desconexión no es apta para cualquier bolsillo, los precios de las suites oscilan entre los 200 y los 500 euros por noche por pareja según la modalidad de la estancia y la temporada.

En un mundo donde todo va tan deprisa, este refugio en Albacete propone un lujo silencioso y pausado donde dormirás abrazado por la piedra y el sonido del agua será tu despertador. Por todo ello, XUQ Lomas de Ruvira se ha ganado la definición de "la casa-cueva más bonita de España" para muchos en redes sociales.

Para quienes decidan darse este capricho, este alojamiento ofrece un valor añadido al situarse en Jorquera, una villa medieval declarada Conjunto Histórico-Artístico. Su recinto amurallado a los pies del Júcar permite combinar visitas culturales con actividades de turismo activo como senderismo o rutas en kayak.