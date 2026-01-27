Fallece a los 92 años Vicente Mompó, conocido y querido empresario de Albacete

El conocido empresario y joyero de Albacete Vicente Mompó ha fallecido este martes a los 92 años de edad. Una pérdida que conmociona a una ciudad a la que Mompó contribuyó y fue clave para su desarrollo económico, social y cultural.

Mompó fue uno de los promotores e ideólogos del Polígono Campollano de la ciudad en los años 60 e impulsó diversas iniciativas que hicieron crecer a la capital provincial.

El alcalde, Manuel Serrano, ha publicado en redes sociales sus condolencias, definiendo a Mompó como "un gran hombre siempre vinculado a su Albacete". "Su nombre para siempre quedará asociado y vinculado al desarrollo de nuestra ciudad. Su trayectoria trasciende más allá de lo meramente empresarial", ha expresado.

"El legado de Mompó quedará para siempre en una ciudad que lo amaba profundamente", ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha trasladado su pésame en redes ensalzando la "mente brillante y gran corazón" de Mompó. "Su nombre irá siempre ligado al desarrollo socioeconómico de la provincia", ha indicado.

Contribución decisiva al polígono

A las condolencias también se ha unido la Asociación de Empresarios de Campollano (Adeca), que ha agradecido la "contribución decisiva de Mompó al espacio. "Hoy, Campollano no sería lo mismo sin tu esfuerzo", han expresado.

