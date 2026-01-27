Un aficionado del Barça estalla contra los precios de la entradas del Albacete: "Se nos está yendo la cabeza"

El Albacete Balompié ha vuelto a ser objeto de críticas por los precios que ha fijado para las entradas del histórico partido de cuartos de final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona del próximo 3 de febrero en el estadio Carlos Belmonte.

Pese a que el club manchego ha querido saldar la polémica de la anterior eliminatoria frente al Real Madrid dando prioridad clara a sus abonados y estableciendo precios más moderados, un aficionado blaugrana se ha viralizado en redes sociales al criticar con dureza el precio de los boletos para la grada visitante.

"Quién se va a gastar 150 euros en ver un Albacete-Barça", denuncia el hincha culé en el vídeo difundido en TikTok. Fuera de las tarifas para los abonados, son las generales las que han destapado esta polémica.

Los precios generales anunciados este lunes por el conjunto blanco son los siguientes:

Goles: 120 €.

Marcador: 150 €

Tribuna Marcador: 180 €

Preferencia: 230 €

Preferencia Alta: 280 €

Dichas cuantías afectan tanto a la afición visitante como a los fieles albaceteños que no dispongan de carné. El Albacete no ha anunciado un importe específico de "pack visitante", de manera que los seguidores del FC Barcelona solo podrán adquirir el cupo de localidades que se le asigne dentro de la grada.

El hincha blaugrana recuerda que en otros desplazamientos suele abonar 30 y 60 euros y cita el ejemplo de una entrada visitante para un Clásico — Real Madrid vs FC Barcelona — que puede rondar los 120 euros, cifra que considera asumible "porque es un Clásico y hasta te sale barata".

Por ende, le sorprende que, tratándose de unos cuartos de final de la Copa contra "un Albacete prácticamente en descenso de Segunda División", las localidades asciendan hasta tales cuantías.

Sostiene que "con 150 euros duermes una semana entera en un hotel en Albacete" y se pregunta si una persona de clase media puede permitirse una sola entrada. "Se nos está yendo la cabeza", concluye evidenciando su profundo malestar.

Fuera de la controversia, el partido del próximo 3 de febrero a las 21:00 horas en el Carlos Belmonte promete una noche copera inolvidable para la ciudad de Albacete que sueña con volver a repetir la gesta y conseguir la eliminación de los dos clubes más grandes del país, el Real Madrid y el FC Barcelona.