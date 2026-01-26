El Albacete lanza la venta de entradas para el partido ante el FC Barcelona: "Los fieles con carné tendrán prioridad"

El Albacete Balompié ha iniciado este lunes la venta de entradas para el histórico partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona del próximo 3 de febrero en el estadio Carlos Belmonte con prioridad clara para sus abonados y precios más moderados que en la anterior eliminatoria frente al Real Madrid.

Con esta nueva estrategia, el club manchego ha querido rectificar tras la fuerte polémica generada por los suplementos de 50 euros para socios y los altos precios fijados para las localidades generales, que llegaban a 250 euros.

"Desde este 26 de enero, los fieles con carné tendrán prioridad para acceder a las localidades para el partido frente al FC Barcelona", subrayan. En el comunicado que ha emitido el Albacete en sus canales oficiales explican que el 26, 27 y 28 de enero serán días de venta exclusiva para los abonados.

En esta primera fase se podrán adquirir los boletos tanto de forma online como en las propias taquillas del Carlos Belmonte. Los precios de las entradas fijados para abonados son los siguientes:

Goles y Marcador: 40 €.

Tribuna Marcador, Preferencia y Preferencia Alta: 45 €.

Una vez concluida esta etapa inicial, el club albaceteño liberará las butacas cuyos socios no hayan retirado y pondrá en marcha un sorteo por gradas entre los abonados que sí compraron su suplemento. Los agraciados obtendrán el derecho a adquirir una única entrada adicional, siempre en la misma zona de su abono.

Tras anunciarse el listado de números de abonados agraciados, esa entrada extra se deberá adquirir exclusivamente online en un periodo de 24 horas.

En este sentido, citan un ejemplo: "Si en Preferencia quedaran disponibles 502 localidades haríamos un sorteo buscando a 502 abonados de Preferencia que hubieran sacado su suplemento previamente. Y así con cada una de las gradas del estadio: Preferencia, Gol Norte, Marcador, Tribuna Marcador, Gol Sur y Preferencia Alta".

Abonado: cada detalle de 🎟️ para los Cuartos de Final de #CopaDelReyMapfre que arrancará mañana, lunes 26 de enero, a las 10h 🤍🏆



Precios, fechas, fases...



Todo, aquí 👇🏻 — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) January 25, 2026

Los precios generales establecidos para el encuentro entre el Albacete Balompié y el FC Barcelona se dividen en las siguientes modalidades:

Goles: 120 €.

Marcador: 150 €

Tribuna Marcador: 180 €

Preferencia: 230 €

Preferencia Alta: 280 €

Si tras estos dos plazos aún quedaran localidades, se activará otra campaña de venta dirigida al resto de abonados que, pese a haber asegurado su suplemento, no resultaron agraciados en el sorteo.

Estos socios podrán comprar una entrada general en su misma grada el domingo 1 de febrero en horario de 10:00 a 18:00 horas. A partir de entonces y mientras exista disponibilidad, la venta se abrirá al público general hasta el inicio del encuentro.

Partido para el recuerdo

Toda la comunidad del Alba (aficionados, jugadores, cuerpo técnico y empleados) se prepara así para una noche copera inolvidable en el Carlos Belmonte donde el abonado será la prioridad tras el malestar de la eliminatoria anterior.