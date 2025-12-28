La panadería más antigua de España está en Albacete, tiene 220 años de historia y así elabora su roscón de Reyes

Jesús López junto a su hijo Rubén en el exterior de la panadería.

A poco más de 25 kilómetros de Albacete capital, se encuentra la panadería familiar más antigua de España. En el bonito pueblo de Pozo Cañada, Panadería Jesús lleva 220 años encendiendo sus hornos para elaborar hogazas y dulces típicos como el roscón de Reyes.

En 1802, Santiago López y Mercedes Vázquez fundaron este acogedor negocio en la calle Cristóbal Colón bajo el nombre de Horno de Eliecer y Ester para dar salida al trigo molido de sus humildes cosechas.

En un primer momento, la panadería nació como un recurso para alimentar al pueblo a base de hornazo (un bollo dulce a base de huevo y harina con el que las familias humildes endulzaban sus celebraciones especiales). Además, los vecinos acudían para cocer sus propias masas, compartiendo espacio, calor y conversación alrededor de la lumbre.

Hornazo, dulce típico manchego. El Rincón de Dulcinea

El olor a pan de esta pintoresca familia albaceteña ha permanecido siglos después sobreviviendo a guerras, crisis y cambios de monedas. Hoy, conviven la sexta generación, representada por Jesús López, y la séptima, con sus hijos Rubén y Jesús, mientras la octava ya asoma entre los más jóvenes de la saga.

Su filosofía, que aúna artesanía y técnicas de vanguardia, les ha catapultado hasta el Olimpo de las panaderías a nivel nacional. Tanto es así, que han cerrado acuerdos con el Real Madrid o El Corte Inglés.

Rubén junto a su padre y su hermano Jesús en la Panadería.

"Hace dos años que estamos en todas las zonas VIP del Real Madrid y en todos los partidos en el Santiago Bernabéu", cuenta Rubén a la periodista de EL ESPAÑOL, Claudia Estévez, un reportaje publicado en este diario.

En esta profunda entrevista, uno de los hijos explica que siguen laminando a rodillo y emplean únicamente trigo y harina de Castilla-La Mancha. Su famoso 'pan feo', que consiste en una diminuta barra de tres gramos, les ha abierto la puerta de restaurantes con estrella Michelín y mercados como Japón o Emiratos Árabes.

Sin embargo, cuando llega el mes de enero el roscón de Reyes protagoniza todas las hornadas. Aplicando la misma filosofía que en los más de 170 tipos de pan que elaboran, su roscón se crea con productos naturales y una masa trabajada 'como se ha hecho toda la vida'.

Ingredientes de primera calidad, masa madre y largos periodos de fermentación garantizan el sabor genuino a su masa que alcanza una textura esponjosa y un aroma inconfundible a azahar que se percibe nada más entrar en la panadería.

Roscón de Reyes de la Panadería Jesús.

Entre 500 y 600 roscones suelen vender en una sola jornada durante estas fechas. Podrían escalar la producción, pero la familia López ha decidido limitarla para no perder ese carácter local y 100 por ciento artesano.

Es precisamente esa honestidad en el proceso lo que diferencia este roscón que sabe a lo que siempre supo. No busca innovar, sino mantener viva una receta que lleva perfeccionándose de padres a hijos.

En la noche de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, esta panadería de Pozo Cañada recuperará ese olor a harina tostada, azúcar y azahar. Sin duda, el roscón de Reyes de los López aglutina mucho más que un sabor tradicional en épocas de productos industriales, es el reflejo de la historia de esta familia panadera de más de dos siglos de historia.