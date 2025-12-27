El pueblo más frío de Castilla-La Mancha marca -3.9 °C: un "paraíso desconocido" con nogales y arte rupestre

Nerpio (Albacete) ha marcado la temperatura más baja de Castilla-La Mancha durante la madrugada de este sábado 27 de diciembre, con -3,9 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Tras la localidad albaceteña, el top 5 del frío en la región lo completan Tembleque (Toledo), con -3,7 grados; Munera (Albacete), con -3,6; Madridejos (Toledo), con -3,1; y Tomelloso (Ciudad Real), con -2,8 grados.

A nivel nacional, la temperatura mínima de España se ha registrado en la estación meteorológica de Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), donde los termómetros han llegado a nueve grados bajo cero a las cuatro y media de la madrugada.

Refugio climático en verano

El registro de Nerpio vuelve a poner el foco en este municipio de la Sierra del Segura, situado en el extremo sur de la provincia de Albacete, que destaca por su microclima singular.

Su altitud media, cercana a los 1.000 metros, y su ubicación entre montañas explican tanto las bajas temperaturas invernales como sus noches frescas en pleno verano, que lo convierten en uno de los grandes refugios climáticos de Castilla-La Mancha durante los meses de calor.

En verano, Nerpio suele registrar mínimas nocturnas por debajo de los 10 grados, un contraste térmico favorecido por la vegetación, los bosques de pinos y nogales y cursos de agua como el río Taibilla. Un alivio natural frente a las altas temperaturas que se alcanzan en buena parte de la región.

Paraíso natural y cultural

Más allá del termómetro, Nerpio ofrece un entorno natural y patrimonial único. Destaca el Nogal de Somogil, considerado el más grande de Europa y símbolo del municipio, así como su importante conjunto de arte rupestre levantino, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, con más de 80 abrigos prehistóricos.

Pinturas rupestres de Nerpio.

El municipio cuenta además con el castillo de Taibilla, un casco histórico de arquitectura tradicional y un paisaje de valles y montañas que atrae a visitantes durante todo el año.

Castillo de Taibilla.

La nuez de Nerpio, producto único

Nerpio es también sinónimo de la Nuez de Nerpio, que cuenta con Denominación de Origen Protegida y es uno de los motores económicos del municipio. Durante la pasada edición de la Feria de la Nuez, celebrada en noviembre, el alcalde, José Antonio Gómez, definía el entorno como un "paraíso natural y cultural" y destacaba que "es un valle de nogales con puentes que, en esta época, con el cambio de tonalidad de las hojas, es espectacular".

El primer edil, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, aseguraba en varias ocasiones la singularidad del municipio e invitaba a descubrirlo, asegurando que "al que no conoce Nerpio le falta un gran desconocido por conocer".

Ascenso de las temperaturas

De cara a este sábado, la AEMET prevé en Castilla-La Mancha temperaturas máximas en ligero ascenso, con cielos poco nubosos en el suroeste y intervalos nubosos en el resto, además de brumas y nieblas en distintas zonas de la región.

Las heladas seguirán siendo débiles y generalizadas, aunque el aumento de las máximas aliviará parcialmente el frío, con valores que oscilarán entre los -1 y los 10 grados en Albacete y Ciudad Real, entre 1 y 9 en Cuenca, entre 2 y 12 en Guadalajara y entre -1 y 12 grados en Toledo.