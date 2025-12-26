Los miguelitos de La Roda buscan el sello de calidad frente a las imitaciones: Vox traslada la propuesta a las Cortes

Los miguelitos de La Roda, en Albacete, son uno de los dulces más típicos de la tierra. Se trata de pequeños pasteles de hojaldre rellenos y espolvoreados con azúcar. Ahora, buscan una protección especial frente a las copias de menor calidad. Por ello, el Grupo Parlamentario Vox presentará en las Cortes de Castilla-La Mancha una Proposición No de Ley (PNL) para reconocer a este producto de repostería como Indicación Geográfica Protegida (IGP).

El diputado regional de Vox, Francisco Cobo, ha anunciado, mediante un comunicado de prensa, la presentación de esta iniciativa, destacando que la fama y el prestigio de estos pastelillos "han trascendido nuestras fronteras, convirtiéndose en un referente de la repostería castellanomanchega".

Cobo ha subrayado que estos dulces están siendo imitados en numerosos puntos de España, lo que hace necesario “dar un paso más en su protección mediante una figura de calidad diferenciada”.

Desde la formación consideran que la obtención de la IGP permitiría garantizar el origen, la autenticidad y la calidad del producto. Esto ofrecería seguridad a los consumidores y protegería tanto la elaboración tradicional como la historia y el trabajo de las familias que dependen de este sector.

Finalmente, la iniciativa insta al Gobierno regional a impulsar los trámites necesarios para que los miguelitos de La Roda obtengan oficialmente el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida.