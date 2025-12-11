La Diputación de Albacete presenta unos presupuestos "históricos" de 175,2 millones para 2026

La Diputación de Albacete presenta sus presupuestos para el año 2026. Diputación de Albacete

La Diputación de Albacete aprobará este viernes en Pleno sus presupuestos para 2026, que ascienden a 175,2 millones de euros, un 25,26 % más que en 2025 al contar con 35,2 millones más, y que superan los 211 millones al sumar las cuentas de los organismos autónomos.

Así lo han anunciado este jueves en rueda de prensa el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, y el vicepresidente y responsable del área Económica, Fran Valera, durante un desayuno informal con los medios de comunicación.

Ambos han destacado que, pese a contar con mayoría absoluta, se ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular, que respaldará el proyecto tras incluir algunas de sus enmiendas. Cabañero y Valera han lamentado que Vox, con dos diputados, no haya mostrado la misma disposición negociadora.

Foto del presidente y del vicepresidente. Diputación de Albacete

Cabañero ha subrayado que los presupuestos para 2026 cuentan con cuatro grandes líneas de actuación: la primera de ellas, la de promoción económica y apoyo a los municipios, está dotada con casi 100 millones de euros y en ella se incluyen, por ejemplo, 18,6 millones para inversiones en el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei).

Más líneas

La segunda línea de los presupuestos son Servicios Sociales, apoyo al tercer sector e Igualdad, con casi 28,5 millones de euros, de la que han destacado que la residencia de mayores 'San Vicente de Paul', que la Diputación tiene en la ciudad de Albacete, contará con 13,5 millones para 2026.

La tercera línea, la de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, estará dotada con casi 8,8 millones de euros para 2026 e incluye cerca de un millón de euros para los distintos circuitos deportivos que la Diputación impulsa por toda la provincia.

Inversión histórica

El área de Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo Rural contará con cerca de 6,5 millones de euros, y Valera se ha referido a algunas de las líneas en las que están trabajando, como el Plan Turístico de la comarca de La Manchuela.

El vicepresidente Fran Valera ha destacado una "inversión histórica" de 50 millones de euros, de los que 30 millones se destinarán al arreglo de carreteras en la provincia.

Solidez financiera

Otros 6 millones se invertirán en la rehabilitación del Conservatorio Superior de Música, un proyecto que se desarrolla junto al Ayuntamiento de Albacete y la Junta de Comunidades, y que tendrá un "vuelo" sobre el colegio colindante, según Valera.

Cabañero y Valera han resaltado además la solidez financiera de la Diputación, con deuda cero, y su capacidad de captación de fondos, gestionando en 2026 143 millones de euros procedentes del Gobierno de España.

Foto del presidente y del vicepresidente. Diputación de Albacete

Entre las novedades incorporadas tras las enmiendas del Partido Popular, Valera ha señalado la creación de una línea de ayudas de un millón de euros para que los municipios mejoren centros sanitarios y educativos, y otra de igual cuantía para respaldar a los ayuntamientos en sus fiestas populares.