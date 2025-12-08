Andrés Iniesta elige de nuevo un conocido restaurante de Albacete: "Es un honor que nos visite"

La Marteña Cañas y Tapas ha vuelto a vivir un momento para el recuerdo gracias a la visita sorpresa de Andrés Iniesta, quien acudió este domingo a sus instalaciones acompañado de su equipo tras finalizar una nueva edición de la Iniesta Cup, el torneo de fútbol base que cada año reúne a jóvenes promesas del deporte.

La presencia del futbolista generó una gran expectación entre los clientes que ya se encontraban en el local, así como entre numerosos vecinos que paseaban por la zona y se acercaron al reconocer al deportista.

El ambiente se llenó de emoción, convirtiendo la tarde en un acontecimiento espontáneo y muy especial para todos.

Andrés Iniesta en La Marteña Cañas y Tapas.

Esta es la segunda vez que Iniesta visita La Marteña después de la celebración del torneo, lo que para el establecimiento supone un motivo de orgullo. "Que Andrés Iniesta vuelva a elegirnos es un honor y un reconocimiento a nuestro trabajo diario", han señalado desde el restaurante.

La Marteña

Situado en pleno corazón de Albacete, La Marteña Cañas y Tapas se ha consolidado como un espacio gastronómico de referencia gracias a su propuesta basada en cocina tradicional, productos de calidad y un ambiente cercano que invita a disfrutar tanto en familia como con amigos.

Su equipo trabaja cada día para ofrecer una experiencia cuidada, combinando una carta variada con un servicio atento y profesional.

Desde el restaurante han querido agradecer públicamente la visita del futbolista y la amabilidad con la que se dirigió tanto al personal como a los clientes: "Ha sido una tarde inolvidable. Es un orgullo recibirlo de nuevo en nuestra casa".