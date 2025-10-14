Albacete celebrará su 650º aniversario como villa dando la Medalla de Oro a todos los alcaldes de la democracia

Albacete celebrará el próximo 10 de noviembre el 650º aniversario de la concesión del Privilegio de Villazgo, otorgado por el Marqués de Villena en 1375, con un acto institucional en el que, entre otros, recibirán la Medalla de Oro de la ciudad todos los alcaldes de la democracia.

En un comunicado, el Consistorio ha anunciado que el actual regidor, Manuel Serrano, ya ha comunicado estos nombramientos a los galardonados y "todos han recibido la noticia con la lógica satisfacción y orgullo".

Los alcaldes que serán galardonados son Salvador Jiménez Ibáñez, José Jerez Colino, Carmina Belmonte Useros, Juan Garrido Herráez, Carmen Oliver Jaquero, Carmen Bayod Guinalio, Javier Cuenca García, Vicente Casañ López, y Emilio Sáez Cruz.

En este sentido, recuerdan que el único alcalde fallecido, Manuel Pérez Castell, ya recibió la Medalla de Oro a título póstumo en el Día de Ciudad del pasado año.

"La pluralidad, que es una riqueza de nuestra democracia, se hace patente en las diferentes personalidades y adscripciones políticas de los exalcaldes, a los que sin duda une su trabajo y compromiso, y su innegable amor por la ciudad”, ha agregado Serrano.

Otros galardones

Además de estas Medallas de Oro, en el acto institucional que se va a celebrar en el Teatro Circo serán impuestas las Medallas al Mérito Social a tres instituciones destacadas por su contribución al progreso y al desarrollo de la ciudad: la Universidad de Castilla-La Mancha, el Ejército del Aire, y el Colegio de Médicos que acaba de cumplir 130 años.

Serrano ha ensalzado que celebrar cada año el Día de la Ciudad, para conmemorar el nacimiento de Albacete como entidad independiente, "significa dar valor a la historia de una localidad que ha sabido adaptarse y crecer a la vez que mantiene vivas sus tradiciones, cultura y valores".

"Estoy convencido de que los galardonados del próximo 10 de noviembre son ejemplo y espejo de esas raíces y esos valores que nos han consolidado como una ciudad viva, vibrante y acogedora. Recordar y festejar nuestro pasado, tanto el reciente como el más lejano, debe servirnos para inspirar el futuro a partir del compromiso con el progreso de nuestra tierra", ha zanjado.