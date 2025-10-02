Muere a los 47 años Francisco Briones, natural de Albacete y desde 2023 director de RTVE en la Región de Murcia

El director de RTVE en la Región de Murcia, el albaceteño Francisco Briones, ha fallecido este jueves en la capital murciana a los 47 años a consecuencia de un cáncer diagnosticado hace unos meses, según han informado fuentes de la corporación.

Briones, nacido en Albacete en 1978, fue nombrado en octubre de 2023 director del centro territorial de RTVE en Murcia, donde trabajaba desde 2014 como reportero gráfico.

Diplomado en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad de Alicante y Técnico Superior de Sonido por el IES Puerta Bonita de Madrid, contaba con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de la producción de audio y los medios de comunicación.

Entre 2003 y 2008 trabajó de forma independiente como técnico de sonido para compañías como Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA), Paramount y la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).

Su carrera en RTVE comenzó tras obtener una plaza de Técnico Superior de Sonido en 2007 en el Centro de Producción de Sant Cugat, donde participó en distintas producciones y retransmisiones de TVE. En 2011 se trasladó a Prado del Rey, donde se especializó en postproducción, hasta que en 2014 se incorporó al centro territorial de Murcia.