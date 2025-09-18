La Feria de Albacete cierra con cifras de récord: "Demuestra que sigue siendo la marca y motor de la ciudad"

La Feria de Albacete 2025 se despide como un éxito rotundo, con 3,16 millones de visitantes y un volumen de negocio de 117 millones de euros, según ha destacado este jueves el alcalde, Manuel Serrano, durante la rueda de prensa de balance del evento.

La feria, declarada de Interés Turístico Internacional, se ha celebrado del 7 al 17 de septiembre y atrajo a público de todas las comunidades autónomas de España, así como de países como Francia o Argentina.

Serrano ha subrayado que, pese a la masiva afluencia de personas, la feria ha transcurrido sin incidencias graves y se ha mantenido libre de agresiones sexuales.

El alcalde ha resaltado la participación de 600.000 personas en las 350 actividades programadas, 80.000 en la feria taurina, 65.000 en conciertos y casetas, y 40.000 en eventos deportivos, mientras que la Ofrenda de Flores y la exposición por el aniversario de la Real Sociedad Virgen de los Llanos atrajeron a 26.000 y 15.000 personas, respectivamente.

Buenas cifras

La feria ha generado 5.000 empleos directos y, respecto a la gestión urbana, Serrano ha valorado el sistema de aparcamientos disuasorios y transporte público de apoyo, que ha contabilizado más de 90.000 usos.

Además, se ha recogido más de dos millones de kilos de residuos, un 2% más que en 2024, y el consumo de agua ha aumentado un 9,2% reflejando el incremento de visitantes.

El alcalde ha destacado también la promoción de la feria, con seis millones de visualizaciones en redes sociales y difusión en ciudades cercanas, lo que ha permitido atraer visitantes de España y del extranjero.

Feria exitosa

Serrano ha valorado el éxito del dispositivo de control de accesos en momentos de alta afluencia y la colaboración de fuerzas de seguridad, voluntarios, Protección Civil y el Centro de la Mujer para garantizar una feria segura y accesible.

La Tómbola de Cáritas ha vuelto a superar récords, vendiendo 736.000 boletos, 130.000 más que el año anterior, consolidando el carácter solidario del evento.

Balance Feria Albacete 2025 Ayuntamiento de Albacete

Serrano ha asegurado que el Ayuntamiento ya trabaja para la Feria de Albacete 2026, que se celebrará del 7 al 17 de septiembre, y ha destacado que la festividad sigue siendo un "motor económico y la mejor marca de la ciudad", reflejo del carácter abierto y acogedor de los albaceteños.