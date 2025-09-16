Cabañero pone en valor los colectivos sociosanitarios de la provincia en la Feria de Albacete: "Son indispensables"

El presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha recorrido este martes los distintos estands que los colectivos del ámbito sociosanitario de la provincia han instalado en la Feria de Albacete. Unos encuentros en los que ha compartido "tiempo, impresiones y afecto" con los que integran gran parte del Tercer Sector.

Durante su visita ha estado acompañado por diputado responsable del Área Social, José González; de la diputada coordinadora del Área de Igualdad, Pilar Callado; y del diputado de Medio Ambiente y SEPEI, José Antonio Gómez.

"Son absolutamente indispensables. Hacen más humana, cercana y sincera nuestra gran Feria", ha indicado Cabañero.

En su itinerario, han visitado los espacios de Asprona, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental (Afaeps), la Asociación para La Integración de Discapacitados de Castilla La Mancha (Aidiscam), la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras Demencias Seniles (Afa), la Asociación de apoyo a niños con discapacidad y sus familias. (Un@ Más), la Asociación de daño Cerebral Sobrevenido (Adace), la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion), Teléfono de la Esperanza, Donantes de Sangre, la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico (Amac), Desarrollo Autismo, la Asociación de Celiacos de CLM (ACCLM) y la Asociación de Implantados Cocleares de Castilla-La Mancha (Aicclam).

Se trata de entidades que "cada día ofrecen acompañamiento, apoyo y servicios fundamentales a miles de personas y familias de la provincia".

Más de 2,2 millones de inversión

Cabañero ha puesto en valor que muchas de estas asociaciones cuentan con convenios específicos de la Diputación, mientras que otras acceden a convocatorias de ayudas. Todo ello, se enmarca en un paquete que supera los 2,2 millones de euros anuales.

"La justicia social, la igualdad y garantizar el mayor bienestar posible a todas las personas, especialmente a las más vulnerables, deben ser siempre la prioridad de lo público. Cualquiera puede encontrarse en situación de vulnerabilidad. Por eso es tan esencial el trabajo que hacen estas entidades, con un cariño y una humanización del trato encomiable", ha afirmado.

Por último, ha reiterado que el compromiso de su Gobierno "es claro: caminar de la mano del Tercer Sector". "Solo desde la unión y con el liderazgo de lo público podremos construir una provincia más justa, solidaria y humana", ha sentenciado.