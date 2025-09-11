Las administraciones muestran su respaldo a las asociaciones en el Día de la Discapacidad de la Feria de Albacete

La Feria de Albacete ha celebrado este jueves el Día de la Discapacidad, una jornada en la que las asociaciones y entidades sociales y sanitarias han sido las protagonistas. Además, se han previsto actividades donde han podido mostrar a los visitantes su labor, como una marcha y la lectura de un manifiesto.

Los estands de las asociaciones también han recibido la visita y el apoyo de personalidades como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; o el alcalde, Manuel Serrano; entre otros.

Page, acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; o el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; ha reafirmado el compromiso de la Junta con "la inclusión, la igualdad de oportunidades y el apoyo a las familias".

El presidente ha saludado a los responsables de diversas entidades sociales que ofrecen servicio y apoyo a personas con discapacidad, que "simbolizan la fuerza del tejido asociativo albaceteño y su papel esencial en la mejora de la calidad de vida de miles de ciudadanos".

Solo en Albacete, la red pública de atención a la discapacidad del Gobierno regional dispone de más de 1.300 plazas en 65 recursos especializados. Cuenta con residencias, viviendas, centros de día, ocupacionales, CAGIDs, servicios de capacitación y atención temprana, con una financiación de más de 34 millones de euros.

El presidente también ha destacado que desde 2015 se han creado en Albacete casi 500 nuevas plazas especializadas. Y ha recordado que este año la Junta destina 15,2 millones para la subvención de plazas y programas en los recursos de la provincia, respaldando con 10,7 millones a entidades sociales como Asprona, Desarrollo Autismo, Amiab o COCEMFE.

Compromiso de la Diputación

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha visitado la Feria en el Día de la Discapacidad para mostrar su compromiso con las personas con discapacidad, sus familias y las entidades que los representan.

Cabañero ha puesto en valor el "férreo apoyo" del Gobierno provincial a las personas que viven con algún tipo de discapacidad y al Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad, "desde la escucha activa, el acompañamiento y el respaldo económico, persiguiendo siempre que cualquier persona tenga acceso a los mejores recursos posibles".

Además, ha destacado la contribución determinante del tejido asociativo para que las políticas públicas se conviertan en una realidad tangible y transformadora para las personas que lo necesitan.

Por último, ha animado al movimiento social de la discapacidad a seguir siendo exigentes y reivindicativos con las administraciones para que "continuemos de la mano construyendo una sociedad mejor en la que toda la ciudadanía goce de plenos derechos". Y ha invitado al conjunto de la sociedad a ser "agentes de cambio" y a desafiar las realidades que perpetúan la exclusión.

Apoyo del Ayuntamiento

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha reiterado el firme compromiso del Ayuntamiento con las personas con discapacidad y las asociaciones y entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida del colectivo.

Así lo ha asegurado durante el acto institucional organizado por el Consistorio, con una concentración y un desfile junto a una batukada, desde el Pincho de la Feria hasta el stand de Afaeps.

Serrano ha aprovechado para felicitar a los miembros y colaboradores de la Asociación de Padres de Paralíticos Cerebrales de Albacete (Apaceal) por su 35 aniversario. Una felicitación que ha hecho extensiva a todas las asociaciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad en Albacete y sus familias.

"Seguiremos trabajando de la mano con las administraciones para conseguir un Albacete, una provincia, una región y un país cada vez más accesible, inclusivo, participativo e igualitario. Y para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de Albacete todos los días del año", ha asegurado.