Vicente Casañ estalla contra Picazo: "Es parte de un esperpento, no la reconozco como mi líder"

El exalcalde de Albacete durante los dos primeros años de esta legislatura y actual vicealcalde en virtud del pacto del PSOE con Ciudadanos, Vicente Casañ, ha estallado este miércoles contra la líder regional de su partido y actual candidata a la Alcaldía, Carmen Picazo, un día después de saltar por los aires el acuerdo de gobierno a raíz del caso de las filtraciones de exámenes de la Policía Local. Como hemos informando ampliamente en El Español El Digital CLM, Picazo acusó este martes al alcalde socialista de Albacete, Emilio Sáez, de "corrupción" por el espinoso asunto de las oposiciones policiales, y amenazando con la ruptura del pacto sin consultar con sus concejales, e inmediatamente después el propio alcalde rompió la coalición y sus relaciones políticas con la propia líder naranja, que además es la candidata de Ciudadanos a la Presidencia de Castilla-La Mancha.

En tan sólo 24 horas, este episodio, aireado de nuevo este martes por El Mundo, ha provocado numerosas consecuencias políticas y municipales, aunque el tándem de gobierno formado por Emilio Sáez y Vicente Casañ sigue adelante hasta que se forme la próxima Corporación que salga de las elecciones locales del 28 de mayo, si bien con una diferencia: la implosión interna de Ciudadanos en Castilla-La Mancha ya es casi total y esto arrasará con las pocas posibilidades que el partido naranja tenía en la región y sus principales ayuntamientos. El vicealcalde Casañ, en declaraciones a El Español El Digital CLM, ha salido en defensa del acuerdo de gobierno que firmó Emilio Sáez y ha acusado con toda su artillería verbal a la líder regional de su partido, Carmen Picazo, de "tomar parte de una lamentable maniobra de última hora" con fines claramente electoralistas y de "participar en un ridículo esperpento" que no tiene un pase y del cual ha dicho desconocer su origen.

A la desesperada

El vicealcalde albaceteño y todavía militante de Ciudadanos ha ido aún un poco más lejos al asegurar que "no reconozco a Carmen Picazo como líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha" y sí a "una persona que va a la desesperada para obtener alguú rédito electoral el 28 de mayo". Casañ acusa a Picazo de este "juego electoralista" a costa de "no tener en cuenta ni respetar el trabajo de sus compañeros en el Ayuntamiento de Albacete", un trabajo que, diga lo que diga Picazo, va a seguir adelante dentro de la actual coalición de gobierno con el PSOE. "Nadie va a conseguir que se tuerza el trabajo que estamos haciendo por Albacete y los albaceteños", ha dicho un Casañ abiertamente indignado por la "no presentable" actitud de Carmen Picazo.

En este sentido, el vicealcalde desvela que Picazo lleva "dos años y medio" intentando romper el pacto de gobierno en Albacete y que ahora, a un mes de las elecciones, se lanza de esta forma "desesperada" para ver si pesca en el río revuelto de las elecciones y aprovechando un asunto como el de la Policía Local "que ya está resuelto y archivado por la Justicia". "Yo no voy a contribuir a esta situación esperpéntica", ha dicho Casañ, quien dice sentirse militante de Ciudadanos y así quiere seguir al menos hasta el 28 de mayo. Otra cosa es que el partido naranja decida expulsarle antes a raíz de estos acontecimientos, cosa que, al parecer, ya ha ocurrido este mismo miércoles. "Carmen Picazo no nos echa de Ciudadanos, nos echa de Carmen Picazo", ha dicho con sorna el propio Casañ,

El pacto sigue vigente

La situación en el Ayuntamiento de Albacete a día de hoy sigue estable dentro del equipo de gobierno, pese a la ruptura del alcalde con Picazo. Aunque este mismo martes dimitió como miembro del gobierno municipal el concejal naranja Arturo Gotor, encargado hasta ahora de Obras e Infraestructuras, los otros tres concejales siguen trabajando dentro del equipo de Emilio Sáez y respetando el pacto con el PSOE. El propio Casañ ha asumido las competencias de Obras e Infraestructuras y mantiene sus delegaciones de Cultura, Feria y Asuntos Taurinos, mientras Laura Avellaneda y Julián Ramón se mantiene al frente de Emprendimiento e Innovación y Medio Ambiente respectivamente. Todos ellos, según Casañ, se siente "orgullosos" del trabajo realizado en estos años.

En este sentido, el propio alcalde Sáez ha anunciado este miércoles que se va a querellar contra Picazo por llamarle "corrupto" y también contra el exmarido de la asesora cesada, que filtró las conversaciones de WhatsApp en la polémica de los exámenes de acceso al cuerpo de Policía Local. "Voy a poner dos querellas, una contra el exmarido que ha utilizado una información privada solo para hacerle daño a una persona y otra contra la responsable regional de Ciudadanos porque lo que ayer me llamó, -corrupto- lo tendrá que demostrar jurídicamente", ha aseverado el primer edil.

Por último, el alcalde ha avanzado que convocará este mismo miércoles a un notario para que pueda dar fe, junto con el jefe de los servicios informáticos del Ayuntamiento, de que "jamás" ha sido conocedor de esos WhatsApps. "Yo jamás supe nada respecto a los WhatsApps de la Policía Local hasta que Manuel Serrano (candidato del PP a la Alcaldía) convocó la rueda de prensa, la noticia de El Mundo no dice si se habla de la Policía Local y no lo dice porque no era verdad, yo no lo sabía", ha explicado. Para el alcalde, todo esto forma parte de un "circo mediático" montado ante la proximidad del 28 de mayo.

Expulsados

En este contexto tan enrarecido, la presidenta de Ciudadanos en Castilla-La Mancha y candidata tanto a la Presidencia de la región como a la Alcaldía de Albacete, Carmen Picazo, ha confirmado que se han iniciado los trámites de expulsión de los hasta ahora concejales de la formación en el Consistorio albaceteño Vicente Casañ, Laura Avellaneda y Julián Ramón por su apoyo al alcalde, Emilio Sáez, y su negativa a romper el pacto de gobierno que han mantenido durante la legislatura CS y el PSOE.

Picazo insiste, después de confirmar estas expulsiones, en que el alcalde de Albacete debe dimitir por el caso de los exámenes de la Policía Local, que la líder regional de Ciudadanos considera "muy grave". Esta situación interna de Ciudadanos en Castilla-La Mancha desembocará probablemente en la casi total desaparición del partido naranja en la región.

