Segunda vida para un albaceteño que se arruinó intentando salvar a su mujer: "Perdí mi casa"

Un hombre de 68 años de Almansa (Albacete) ha conseguido cancelar la deuda de 65.972 euros que le quedó después de pedir diversos créditos para costear la enfermedad de su mujer, que padecía una fuerte depresión. Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, O.G. -prefiere matenerse en el anonimato- ha vuelto a "dormir tranquilo".

Fue en el año 2017 cuando este almanseño pidió varios préstamos para ayudar a su esposa, que estaba atravesando graves problemas de salud mental. "Tuvo cinco intentos de suicidio y estuvo ingresada siete veces en un hospital psiquiátrico", cuenta O.G., que acudió junto a ella a los mejores especialistas de Madrid y Barcelona hasta que el día menos pensado, cuando ya comenzaba a recuperarse, falleció de un infarto.

En ese momento, O.G. era técnico de ascensores en una multinacional y su sueldo le permitía hacer frente a todo lo que había solicitado, pero la situación cambió cuando la empresa decidió prejubilarlo, momento en el que sus ingresos descendieron y le resultó inviable abonar las cuotas. "Ahí me di cuenta de que me había metido donde no podía. Tenía créditos con dos o tres bancos, préstamos con financieras y una hipoteca de 600 euros. Las dedudas me llevaron a perder el piso", relata.

Sin embargo, su suerte cambió cuando en 2021 descubrió 'Repara tu deuda', un despacho de abogados especializado en la llamada Ley de la Segunda Oportunidad, un procedimiento que permite acabar con las deudas por resolución judicial desde 2015 y por el cuál ha podido cancelar todo el dinero que debía.

"Un día estaba desesperado, me puse a buscar en Internet y encontré esta página. Decidí probar, llamé y me atendieron con toda la delicadeza del mundo. Gracias a ellos por fin puedo dormir por las noches", señala O.G., que después de numerosos trámites ha conseguido que el Juzgado Mercantil nº1 de Albacete dicte Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.

Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad permite a particulares y autónomos quedar exonerados del pago de sus deudas siempre que demuestren previamente que han actuado de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, que el importe debido no supere los 5 millones de euros y que no hayan sido condenados por delitos socioeconómico en los diez últimos años.

'Repara tu deuda', un bufete pionero en la tramitación de este mecanismo, ya ha ayudado más de 20.000 personas y ha logrado superar la cifra de 130 millones de euros exonerados a sus clientes, que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

