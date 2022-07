El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha anunciado el inicio de la segunda fase de las obras del Centro de Interpretación del Agua (CiAb) de la capital, que contará con un nuevo espacio de realidad inmersiva, donde los visitantes podrán conocer de primera mano el pasado, presente y futuro del yacimiento arqueológico del Acequión.

Asimismo, los Ejidos del Recinto Ferial contarán con un nuevo plan de ordenación para ocupar y dar mayor uso a sus espacios, tras la "buena acogida" que han tenido los eventos allí celebrados.

"El uso del recinto ha tenido un gran éxito, ya hemos celebrado la Feria de las Culturas, la Feria Medieval, numerosas iniciativas solidarias y hasta el propio Antorchas Festival; queremos que la vecindad siga disfrutando de este espacio más allá de la Feria de septiembre", ha indicado el primer edil.

Ha sido durante la primera sesión del Debate sobre el Estado del Municipio, que ha tenido lugar este lunes en la sala de plenos del Ayuntamiento de Albacete, donde Sáez se ha referido a estos y a otros proyectos pendientes, como las obras de la estación de autobuses, que estarán finalizadas para el primer trimestre de 2023, o las mejoras en las instalaciones deportivas.

En este sentido, ha detallado algunas de estas reformas que se llevarán a cabo en las instalaciones de Juan de Toledo, Feria, Vereda, el Pabellón del Parque y el centro del Carlos Belmonte, donde se mejorarán el césped y la piscina cubierta, así como los accesos de seguridad al estadio. Además, ya se está licitando la nueva instalación para deportes de ruedas del pabellón de Jorge Juan.

En cuanto al futuro espacio denominado Albacete Arena, Sáez ha destacado sus extensas instalaciones y aforo, con capacidad para cerca de 6.000 espectadores.

Solucionar el ruido en 'la zona'

De otro lado, tras la intervención ciudadana del pleno anterior, donde los vecinos de 'la zona' expusieron sus quejas respecto al ruido que se genera cada fin de semana por la aglomeración de gente en las calles Tejares y Concepción, el alcalde ha explicado que "ya tiene fecha para visitar sus casas y comprobar de primera mano la situación".

"Nos preocupa el ruido y la calidad de vida de quienes viven en 'la zona', por eso ya nos planteamos prohibir la concentración de gente bebiendo en la calle, así como que los locales vacíos puedan acoger negocios de hostelería y bares, pero no más establecimientos con música".

Sáez ha señalado que el equipo de Gobierno seguirá apostando por el bienestar de los albaceteños, cuidando y aumentando las zonas verdes, impulsando la cultura y la educación, y ayudando a las personas en situación de vulnerabilidad. "Albacete avanza y no podemos dejar a nadie atrás".

Así, ha resaltado la compra de vivienda pública por parte del Ayuntamiento, "una medida clave para sacar vivienda vacía del mercado y facilitar a la población joven el acceso", los planes de empleo y la agencia de colocación, "que han contribuido a disminuir el número de desempleados, pasando de más de 16.000 en 2008 a casi 11.000 en la actualidad", o las ayudas por valor de 764.000 euros para familias en riesgo de exclusión social.

Pandemia y peatonalización del centro

Durante esta primera intervención, el alcalde ha hecho un balance de estos tres años de legislatura, marcados por la pandemia del COVID-19, la borrasca 'Filomena' y la guerra en Ucrania. Circunstancias que no han imposibilitado el inicio de la peatonalización de la almendra central, "el proyecto más importante y ambicioso de la última década".

"Albacete tendrá en esta peatonalización un antes y un después y la ciudad tendrá la sensación de haber avanzado", ha celebrado, destacando el bajo coste que tendrá para las arcas municipales.

"No va a suponer ni un céntimo para el Ayuntamiento, ya que hemos conseguido más de cinco millones de euros de los fondos europeos Next Generation, con los que también hemos cambiado los viejos parquímetros, arreglado la estación de autobuses y renovado el carril bici".

Respecto a los futuros proyectos aún por llegar, Sáez se ha comprometido a seguir pidiendo más inversión para la ciudad, para conseguir la A-32, el tercer carril de la A-31 o el Puerto Seco.

"Albacete será en unos años una ciudad de más oportunidades. No me resigno a que haya aceras en los barrios de las afueras en peores condiciones que la calle Ancha, o que haya jóvenes que no puedan cursar una carrera universitaria por cuestiones económicas, ni recursos habitacionales dignos o trabajos en condiciones, todas las miradas están sobre nosotros, esta ciudad será punta de cambio en Castilla-La Mancha, nos mirarán y nos tomarán como ejemplo de gestión por haber conseguido mejorar la calidad de vida de los vecinos", ha concluido.

El debate continuará este martes con la intervención de los portavoces de los grupos municipales.

