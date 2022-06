Gran revuelo e indignación por un vídeo que invita a "cagar" en Albacete: "Es humillante”

En las últimas horas, se ha hecho viral una supuesta campaña del Ayuntamiento de Albacete y la Asociación Española Contra el Cáncer con el dicho 'Albacete, caga y vete' que ha indignado a muchos vecinos. Se trata de un vídeo en el que se anima a acudir a la ciudad manchega para defecar y someterse a cribados de cáncer de colón para prevenirlo. Sin embargo, no es una campaña real, sino un trabajo realizado por alumnos de la Escuela de Creativos Broter Madrid que ha generado múltiples reacciones.

Esta campaña ficticia presenta entrevistas a pie de calle en el centro de Madrid, donde preguntan a los transeúntes por la ciudad de Albacete, ante lo que todos responden: "Caga y vete".

"Como todo el mundo nos conocía por este refrán decidimos convertirlo en una campaña por una buena causa. El Ayuntamiento de Albacete y la Asociación Española contra el Cáncer presentan 'Albacete caga y vete', la ciudad donde mejor se caga en España", asevera el vídeo, que utiliza las imágenes corporativas del Consistorio y de la AECC e invita a "plantar un pino" o "pasar un día de mierda" en la capital con el propósito de "salvar vidas".

"Humillante y denigrante"

A pesar de que esta falsa campaña ha resultado original para muchos, otros tantos la han calificado de "humillante" y "denigrante".

De hecho, el portavoz del Grupo Popular, Manuel Serrano, ha exigido al Gobierno municipal de Emilio Sáez “que proceda a tomar las medidas oportunas, incluyendo si es necesario acciones legales, para la retirada inmediata de este vídeo que trata de manera denigrante a la ciudad de Albacete y a las personas afectadas por una terrible enfermedad como es el cáncer”.

Serrano ha señalado que “sin lugar a duda, los albaceteños no merecemos actos que nos denigren ni nos humillen y el alcalde de Albacete y su equipo de Gobierno tienen que actuar sin esperar ni un solo minuto de manera rotunda y contundente, ya que la imagen corporativa y el logo del Ayuntamiento de Albacete no puede estar ligada ni incluida en un video que nos humilla”.

El portavoz del Partido Popular ha finalizado asegurando que “desde el Ayuntamiento de Albacete, que es la casa de todos los albaceteños, estamos obligados a defender cualquier ofensa que se haga de manera explícita contra nuestra ciudad y es obligación del gobierno municipal actuar de manera inmediata para depurar responsabilidades incluso con maneras legales”.

El Ayuntamiento solicitará la retirada

Tras esta petición, el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha avanzado que solicitará formalmente que al menos se retire el logotipo del Ayuntamiento del vídeo difundido.

Así lo ha asegurado a preguntas de los medios tras una rueda de prensa el mismo día que ha surgido la polémica, asegurando que si bien él no ha visto el video, no quiere darle "más promoción", ya que "no beneficia a la ciudad de Albacete".

El primer edil ha lamentado que las alumnas tuvieran "la feliz idea de meterse" con la ciudad, algo que considera "erróneo". "Estamos cansados", ha dicho Sáez sobre el popular chascarrillo, añadiendo que dentro de la libertad de expresión, "cada uno puede decir lo que considere, pero no utilizar los símbolos del Ayuntamiento para que el vídeo parezca veraz".

Respuesta de la escuela madrileña

Por su parte, Mauro Suárez, director de la Escuela de Creativos Brother de Madrid, ha defendido que la tarea fue realizada "con toda la buena intención del mundo" y simplemente se centraba en "buscar algo positivo" para implementar en una campaña publicitaria soluciones a un posible problema, como en este caso era el cáncer de colon.

En declaraciones a Europa Press, Suárez ha lamentado que la gente que la critica "no vaya al origen de la información", dejando claro que se trata de una simple "actividad aplicada al desarrollo del curso".

"La intención era sobre un problema, aplicar ideas creativas que pudieran solucionarlos. Podían ser problemas de género, económicos, de salud...", ha especificado el director de la escuela.

Sigue los temas que te interesan