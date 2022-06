"Bloqueada" la negociación en el sector del calzado de Almansa: anuncian movilizaciones

La secretaria general de la Federación de Industria de CCOO Albacete, Itsaso Cortes; Carlos Navalón, miembro de la Comisión negociadora del convenio del calzado y en representación de CCOO en Almansa; y Pedro González, responsable comarcal de CCOO en Almansa, han denunciado que la patronal sigue "enrocada" en el 'no' a la subida salarial y mejora de derechos sociales y laborales de los y las trabajadoras del sector del calzado de Almansa.

Los responsables sindicales han criticado la "cerrazón patronal" y tildan de "inadmisible" la situación que dejará sin convenio a los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado de Almansa.

"La respuesta de CCOO es un no rotundo. El sindicato no firmará un convenio si no hay, entre otras reivindicaciones sociales y laborales, un incremento salarial fuerte y con cláusula de garantía salarial al IPC real para que los trabajadores del sector no pierdan poder adquisitivo", aseguran el sindicato en nota de prensa.

Protestas

En la última Asamblea celebrada este miércoles, los delegados sindicales, junto a los trabajadores del sector del calzado de Almansa, decidieron abordar posibles acciones de presión, entre ellas, plantearon una importante concentración el próximo 7 de julio en la Plaza Santa María de Almansa.

Además, han advertido de que, si tras celebrarse la reunión de la comisión negociadora y la asamblea, previstas este lunes, 27 de junio, no se alcanzase definitivamente un acuerdo con unas condiciones "justas y dignas" para los trabajadores del sector del calzado de Almansa, se fijará un calendario de movilizaciones y huelgas.

