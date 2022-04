Las gasolineras de Albacete, en riesgo de cierre por la rebaja del Gobierno: "Es una chapuza"

La Asociación de Estaciones de Servicio de Albacete, integrada en la Federación Empresarial de Albacete (Feda), ha considerado que la medida puesta en marcha por el Gobierno central para abaratar el precio del combustible, tal y como está aprobada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "es una chapuza que no tiene en cuenta la realidad del sector".

Así lo ha denunciado este jueves en una nota de prensa en la que ha indicado que esta mañana han celebrado una reunión para analizar la situación del sector tras la que, ha insistido, "resulta inviable que las pymes, micropymes y autónomos del sector puedan financiar una medida propagandística del Gobierno".

Han considerado que "la espiral alcista de los precios de los carburantes y su impacto en la inflación podría haberse solucionado con una reducción del IVA del 21 % al 10 %, como ya se hizo con la electricidad en junio del año pasado, y con un incremento en la cuantía de la devolución del gasóleo profesional, de 4,9 céntimos por litro a 20 céntimos por litro".

Tendrán que adelantar 1.000 euros al día

"Sólo con esas dos medidas se beneficiaría directamente a particulares y profesionales del transporte", ha defendido la patronal albaceteña, que ha denunciado, al tiempo, que por cada día que pase a partir del 1 de abril una estación de servicio media "tendrá que adelantar más de 1.000 euros al día, 33.000 euros al mes, 100.000 euros durante el periodo de vigencia de la medida".

Algo que, han valorado, "es materialmente imposible para muchas estaciones de servicio ya que nos consideramos gasolineros, no banqueros", para lamentar también que, con esta situación, "no vamos a tener un cierre patronal, sino un cierre natural" y que la causa de la muerte es por "estrangulamiento financiero".

"No podrán pagar las cisternas"

"No es en absoluto descartable que muchas estaciones de servicio tengan que cerrar, porque si tienen que adelantar más de mil euros diarios no podrán pagar las cisternas y sus proveedores no les servirán carburante. Todo esto a apenas dos semanas de Semana Santa", ha expuesto.

Por último, la asociación ha incidido en que "el sector necesita un interlocutor válido, autorizado y con carácter de urgencia, que comunique cuándo se va a publicar el formulario y cuándo se van a abonar los adelantos".

