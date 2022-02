Millonaria inversión de Castilla-La Mancha en infraestructuras educativas de Albacete

El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá hasta 31,6 millones de euros en la provincia de Albacete en la construcción de nuevos centros educativos y en la mejora de colegios e institutos, durante la actual legislatura, para lograr que sean más sostenibles y cumplan los objetivos contemplados en la Agenda 2030.

Así lo ha indicado este lunes la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, antes de visitar IES 'Ramón y Cajal' de Albacete, donde ha destacado la finalización del colegio número 36 en el barrio de Imaginalia, así como la actual construcción del número 34, que abrirá sus puertas en el barrio de Medicina. También se ha referido a las obras de reforma en carpintería, cubiertas y accesibilidad que van a llevarse a cabo para convertir colegios e institutos "en centros educativos del siglo XXI".

En declaraciones a los medios, Rodríguez ha citado, además, las obras de reparación y modernización de aseos, de climatización e instalaciones eléctricas, nuevos equipamientos deportivos y de materiales informáticos o bibliográficos, así como las obras de mejora de la accesibilidad que se han realizado en siete centros.

Seguridad escolar

La consejera de Educación ha acudido al IES 'Ramón y Cajal' para asistir a una charla enmarcada en el plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar que, promovido por el Ministerio del Interior, desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a petición de los institutos y con el objetivo de formar e informar sobre la seguridad en la navegación en red y la prevención de la violencia machista y del acoso escolar.

Rodríguez ha dicho que la labor preventiva de estas acciones es muy importante a la hora de combatir peligros como el acoso escolar o el consumo de drogas, al tiempo que ha asegurado que estas charlas de policías nacionales o guardias civiles en los centros educativos ayudan al alumnado "a conocer cuáles son los peligros, algunos de ellos nuevos, por el mal uso de las nuevas tecnologías".

Respecto al instituto que ha visitado, la consejera de Educación ha resaltado que el ‘Ramón y Cajal’ sea el único centro de Secundaria que ha sido seleccionado dentro del proyecto Eramus plus denominado ‘STEAMaction for the future’, en el que se combina la metodología STEAM con el cuidado y el respeto al medio ambiente, a través del uso de las TIC y de la robótica.

En este contexto, ha valorado el programa 'En marcha’ que, con una duración de dos años, está desarrollando el instituto en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer para la promoción de conductas saludables en la prevención contra el cáncer.

