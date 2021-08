Promesa de Sáez para luchar contra los talleres que hacen trampa en Albacete

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha comprometido con la Asociación de Empresarios de Reparación de Vehículos la colaboración de la Policía Local en la detección de talleres irregulares.



La Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos y Afines de Albacete (Apetreva) ha trasladado al alcalde sus inquietudes y la realidad del sector al que representan en una reunión a la que han asistido el presidente de Apetreva, Antonio Atiénzar; el vicepresidente, Enrique Sánchez, y la secretaria, María Ángeles Alegre.



Emilio Sáez ha recogido las propuestas que le han hecho llegar, tales como la implicación de la Policía Local en la detección de locales o espacios donde, de manera irregular, se reparen vehículos, ha informado el Consistorio.



“El Ayuntamiento de Albacete forma parte de la Plataforma por la Legalidad que promueve la Confederación de Empresarios de Albacete, desde donde se combate toda economía sumergida que tanto daño ocasiona a quienes sí cumplen con todas sus obligaciones”, ha recordado Sáez.



Esta actividad irregular, realizada al margen de todo control administrativo, no solo supone un fraude al erario público, sino que además trae consigo daños al medioambiente, por cuanto residuos como los aceites no son gestionados debidamente, y a los derechos de los consumidores.



Emilio Sáez ha comprometido la implicación policial en esta cuestión, así como la vigilancia de las calles para detectar vehículos abandonados en las vías públicas, por el riesgo que suponen para el medioambiente y también para la población.



En 2020, la Policía Local tramitó la retirada de 394 vehículos abandonados, de los que 56 fueron trasladados por la grúa municipal y en el resto de casos (302) la retirada fue realizada por los propietarios una vez que recibieron la preceptiva notificación.



Desde Apetreva, que aglutina el 95% de la representación de los talleres de la provincia, han expuesto también al alcalde la dificultad del sector para encontrar mano de obra cualificada y la necesidad de mejorar la formación profesional para adaptar las enseñanzas a las nuevas tecnologías del sector automovilístico.



El sector de talleres de reparación de vehículos es uno de los que ha sido considerado como esencial, por tanto, en igual medida que otras actividades económicas.



Sí que han precisado que "todavía el nivel de actividad no es igual", si bien la previsión del presidente de Apetreva es que "a finales de año pueda restablecerse la normalidad".

