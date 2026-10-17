Un ciudadano se protege de la lluvia en Toledo con un paraguas. Ángela Pulido Díaz

Castilla-La Mancha activa el Meteocam este sábado: la Aemet avisa por lluvias y tormentas en cuatro provincias

Castilla-La Mancha afronta este sábado un cambio de tiempo con lluvias y tormentas en buena parte de la región.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo, por riesgo bajo, en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, donde se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Guadalajara queda al margen de estas alertas.

Ante esta previsión, el Gobierno regional activará a las 11:00 horas el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en fase de alerta y situación operativa 0, para realizar un seguimiento de la evolución meteorológica y coordinar la respuesta ante posibles incidencias.

Los avisos de la Aemet comenzarán a las 12:00 horas y se prolongarán hasta la medianoche. En las comarcas de La Mancha albaceteña, Hellín y Almansa, así como en la Serranía y La Mancha conquenses, la alerta se extenderá hasta las 04:00 horas del domingo.

La previsión contempla lluvias que pueden acumular entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, según los avisos recibidos por la dirección del plan, además de tormentas con probabilidad de granizo.

Adiós a la estabilidad

El episodio se enmarca en el cambio de patrón meteorológico previsto para este fin de semana en España. Tras varios días marcados por la estabilidad atmosférica y unas temperaturas superiores a las habituales para mediados de octubre, la llegada de nuevas precipitaciones amenaza con alterar el tiempo en distintas zonas de la Península.

La meteoróloga Mar Gómez ha advertido de la posibilidad de que una dana retrógrada favorezca nuevas lluvias intensas en varias comunidades del área mediterránea. El desplazamiento del anticiclón hacia las islas británicas y la llegada de frentes contribuirían a este cambio de situación.

En Castilla-La Mancha, la evolución de las precipitaciones y las tormentas determinará el alcance final del episodio. La dirección del Meteocam evaluará tanto las actualizaciones de las predicciones de la Aemet como las incidencias que puedan producirse para adaptar, si fuera necesario, el nivel de respuesta.

Recomendaciones

La activación del plan ha llevado al Servicio de Emergencias 112 a informar a los ayuntamientos y a los grupos de intervención implicados, con el objetivo de facilitar la adopción de medidas preventivas.

Entre las principales recomendaciones figura evitar los desplazamientos por carretera que no sean necesarios. En caso de tener que viajar, se aconseja consultar previamente la previsión meteorológica y extremar las precauciones ante la posible presencia de obstáculos o acumulaciones de agua en la calzada.

Si una lluvia intensa sorprende a los conductores, deben reducir la velocidad y adaptarla a la visibilidad. También se recomienda no atravesar tramos inundados, arroyos, ramblas o cauces, ya que una crecida repentina puede arrastrar un vehículo.

En las viviendas, conviene retirar de patios, terrazas y espacios exteriores los objetos que puedan ser desplazados por el agua. Si se produce una inundación, hay que abandonar sótanos y plantas bajas y desconectar la electricidad cuando sea seguro hacerlo.

Quienes se encuentren en el campo durante una tormenta deben buscar lugares elevados ante el riesgo de inundación y evitar las zonas próximas a cauces.

El 112 recuerda que el teléfono de emergencias está disponible para atender cualquier situación de peligro y pide a la ciudadanía que haga un uso responsable del servicio.