La Junta solicita la zona catastrófica para Madrigueras, Quintanar, Illescas, Tomelloso, Miguelturra y Manzanares

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles a solicitar al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida como "zona catastrófica", para las localidades que han sufrido los efectos de las lluvias torrenciales de la última semana.

En concreto, la Junta lo pedirá para Madrigueras (Albacete), donde la situación todavía es complicada, además de Quintanar de la Orden e Illescas (Toledo) y Miguelturra, Manzanares y Tomelloso (Ciudad Real).

El objetivo es movilizar fondos estatales que contribuyan a reparar los daños, especialmente en viviendas y negocios.

Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, que también ha informado de la desactivación del Meteocam, que permanecía activo desde el pasado 1 de octubre.

Padilla ha indicado que la solicitud aprobada por el Consejo de Gobierno se extiende a todos los municipios afectados y da continuidad al anuncio que realizó el presidente Emiliano García-Page durante su visita a Madrigueras.

"La reconstrucción no termina cuando se retira el agua. Quedan desperfectos por reparar y trámites por resolver, por lo que las administraciones deben seguir acompañando a las personas afectadas y ayudarles a resolver los trámites necesarios para reparar los daños y recuperar su vida cotidiana", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado a Laura, la mujer de 100 años que falleció en su vivienda a causa de las inundaciones en Madrigueras. Y ha trasladado el cariño del Gobierno regional a su familia y a sus seres queridos, así como a los vecinos y vecinas que todavía trabajan para limpiar sus casas y recuperar su vida.

Vuelta a las aulas

Padilla también ha confirmado que, mientras continúan los trabajos de limpieza y recuperación en Madrigueras, la escuela infantil y los centros de Educación Infantil y Primaria han podido retomar su actividad este miércoles.

Además, la asistencia sanitaria se ha mantenido desde el primer momento y sigue prestándose en unas dependencias cedidas por Cruz Roja.

Por todo ello, la portavoz ha agradecido el trabajo de los bomberos, Protección Civil, la Guardia Civil y el conjunto de los servicios públicos, junto con la solidaridad de los vecinos y vecinas que han ayudado durante estos días.

"La ciudadanía necesita que todas las administraciones trabajemos de la mano", ha sentenciado.